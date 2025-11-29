Almassora muestra el lado más solidario de la Fira de Sant Andreu
La Feria Solidaria de ONG, que se celebra de forma paralela, cuenta con la participación de 16 entidades sociales
Almassora vive este fin de semana la Fira de Sant Andreu con cerca de 80 propuestas culturales, lúdicas y gastronómicas programadas que convierten la Vila en un gran mercado medieval. En paralelo a este certamen, que reúne todos los años a miles de visitantes, este sábado se celebra la Feria Solidaria de ONG, en la calle Trinidad, con la participación de 16 entidades sociales.
El certamen, organizado desde la Concejalía de Bienestar Social que dirige Eugenia Martinavarro, reúne a los siguientes colectivos: Cruz Roja, Afial, Ciutat Feliç, Delwende, Fedepadual, Cáritas Interparroquial Almassora, AFA, AECC, Ameafrica, Mujeres Demócratas, Banco de Alimentos, Exalumnas Misiones de la Consolación, Anidan Kenia, Ilêwasi, Smara y Manos Unidas.
“En esta feria podemos conocer de cerca el gran trabajo que realizan las diferentes entidades sociales presentes en nuestro municipio y colaborar en la importante misión que realizan. Son el alma de Almassora, sinónimo de valores tan relevantes como la solidaridad, la ayuda al prójimo o la humildad”, ha señalado la concejala de Bienestar Social, Eugenia Martinavarro.
Voluntariado
Estas entidades están representadas en la Plataforma de ONG de Almassora, que es una red de entidades sin ánimo de lucro unidas por el nexo del voluntariado.
Este certamen se celebra, con motivo de la Fira de Sant Andreu, que ofrece al visitante multitud de actividades, como demostraciones de oficios tradicionales, pasacalles, cuentacuentos, zona infantil o área de restauración.
