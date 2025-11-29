Barrachina pone en valor a los jóvenes agricultores del Alto Palancia

El Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha participado este sábado en la inauguración de la Feria de la Trufa de El Toro junto con el alcalde de la localidad, José Arenes, donde ha destacado que “en la comarca del Alto Palancia se han presentado 32 solicitudes de jóvenes y nuevos agricultores que quieren dedicarse a la agricultura y la ganadería en esta zona”.

Además, Barrachina ha recordado que “esta orden de 29 millones de euros es la inversión más alta de los últimos años. No queremos más campos abandonados” y ha explicado que “gracias a estas ayudas los beneficiarios de esta comarca van a recibir 1,7 millones de euros para poner en marcha 320 hectáreas más de cultivo en nuestros municipios”. Asimismo, el conseller ha añadido que “El Toro es el municipio de la comarca donde más solicitudes se han presentado: seis jóvenes y nuevos agricultores que van a cultivar, entre otros, 35 hectáreas de trufa”.

Barrachina ha recordado que la Conselleria de Agricultura ha recibido un total de 677 solicitudes, en el marco de la convocatoria de ayudas para jóvenes y nuevos agricultores, destinadas a fomentar el relevo generacional y garantizar la sostenibilidad del sector agrario valenciano. De estas solicitudes, 540 corresponden a jóvenes agricultores y 137 a nuevos agricultores, lo que demuestra, según afirma el conseller, “el compromiso de la juventud rural con la agricultura como motor económico de la Comunitat Valenciana”.

Miguel Barrachina se interesa por las trufas en El Toro. / Mediterráneo

Apuesta firme del Consell

En su intervención Barrachina ha subrayado también la decidida apuesta del Consell por potenciar el cultivo de la trufa en la Comunitat Valenciana, “al tratarse de una actividad que genera oportunidades económicas y favorece el desarrollo sostenible en las zonas rurales del interior”.

Barrachina ha recordado que, desde el pasado 1 de enero, la trufa ha pasado a considerarse oficialmente un cultivo agrícola, dejando atrás su anterior clasificación como forestal, lo que supone un avance normativo fundamental para impulsar su implantación.

Barrachina, en la inauguración de la Feria de la Trufa Negra Villa de El Toro. / Mediterráneo

Asimismo, ha comentado que los terrenos dedicados al cultivo de trufa mediante técnicas agrícolas adquieren de manera temporal la calificación de suelo agrícola, incluso cuando se encuentran en superficies forestales. Una vez concluida la explotación, dichos terrenos recuperan automáticamente su uso forestal original.

Por último y en referencia a la Feria de la Trufa de El Toro, el conseller ha declarado que “se ha consolidado como un referente del sector, que combina tradición, innovación y proyección futura. Además, sirve para impulsar la economía local, turismo rural y gastronomía, reuniendo productores, expertos y visitantes”.