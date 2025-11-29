Un emblemático negocio de Castellón cumple 50 años: "Somos parte del pueblo"

Un emblemático negocio de la provincia de Castellón está de celebración, convirtiéndose en uno de los comercios más emblemáticos y longevos de Burriana y en un referente de la moda íntima a nivel provincial. Medio siglo de historia avala un proyecto que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia: la atención personalizada, la confianza y el trato humano.

El establecimiento, situado en la calle Tarancón, número 21, abrió sus puertas a mediados de los años 70 de la mano de Lolita, una emprendedora pionera que apostó por ofrecer un espacio especializado en ropa interior femenina. El origen de este negocio, sin embargo, se remonta mucho más atrás. En la segunda mitad de los años veinte, Lola Agramunt, natural de Castelló, se casó con Manuel Peris, un burrianense que la animó a iniciar su proyecto comercial en Burriana. Remontándose a esa fecha, concretamente al año 1926, la historia de este establecimiento se acerca ya al siglo de vida, testimonio de la constancia y el espíritu emprendedor que han caracterizado a esta saga de mujeres valientes.

A lo largo de los años, lo que ahora es Corsetería Susana Guerola, se convirtió en una tienda de referencia para varias generaciones de mujeres de Burriana y de pueblos vecinos.

Celebración del 50 aniversario en la Corsetería Susana Guerola. / Mediterráneo

Con el relevo generacional, Susana Guerola, su hija, asumió la continuidad del negocio, manteniendo vivo el legado de Lolita y modernizando la tienda con nuevos productos, marcas y tendencias, pero sin perder su identidad. “Nuestro secreto siempre ha sido escuchar, entender y acompañar. Aquí no vendemos solo prendas de ropa, vendemos confianza y bienestar”, explica Guerola, que ha encarnado una etapa renovada del comercio, introduciendo la ropa para hombres.

Su evolución

Durante estos cincuenta años, Susana Guerola ha visto crecer y evolucionar Burriana, ha mantenido siempre abierta su puerta como un espacio de encuentro entre vecinas, conversaciones y complicidades. En palabras de su propietaria, “hemos sido, somos y seremos parte de la vida cotidiana del pueblo; aquí han venido madres, hijas y abuelas, todas con la confianza de que encontrarían lo que necesitaban y a alguien que las entendía”.

Máxima expectación en la celebración del 50 aniversario. / Mediterráneo

Con motivo del 50 aniversario, el establecimiento celebró una jornada conmemorativa el pasado viernes con una celebración que fue acompañada de fotografías antiguas y el recuerdo permanente a Lolita, la fundadora, que hizo posible que este proyecto familiar sea hoy un símbolo del comercio tradicional valenciano.

Autoridades en la celebración de la Corsetería Susana Guerola. / Mediterráneo

Susana Guerola representa la resistencia del comercio local ante los grandes cambios del sector y la irrupción de las grandes superficies. Su historia es también la de un modelo de negocio arraigado en Burriana, que ha sabido reinventarse sin perder la atención cercana y el trato de tú a tú que caracteriza a los comercios de toda la vida.

“Celebrar cincuenta años es celebrar Burriana, su gente y su manera de vivir el comercio como parte de su patrimonio emocional”, señala Susana Guerola, agradeciendo la fidelidad de sus clientas y la complicidad de todos los que han formado parte de esta trayectoria.

Corsetería Susana Guerola en Burriana. / Mediterráneo

Con medio siglo de historia, Susana Guerola es mucho más que una tienda: es una historia de mujeres, de trabajo constante y de amor por la profesión. Un ejemplo de cómo el comercio local sigue siendo uno de los pilares de la vida social de Burriana.