El Mig Any Quinter une a más de 1.100 personas en Nules

El éxito de la primera edición del Mig Any Quinter en Nules se convirtió en el 2024 en una especie de compromiso no escrito que garantizó la permanencia en el tiempo de una iniciativa de la Quinta de Sant Vicent del 98, que decidió movilizar al resto de quintas del municipio para celebrar un encuentro antes de acabar el año.

Una propuesta aplaudida por el Ayuntamiento porque, como ha remarcado este sábado el concejal de Tradiciones, Ramón Martínez, «supone reforzar la fiesta de Sant Vicent», con especial incidencia, a su parecer, entre las quintas de gente más mayor «que llevaban mucho tiempo sin reunirse y han encontrado una razón para reactivar aquellos lazos que crearon cuando celebraron la fiesta».

Unas 1.100 personas estaban inscritas para la paella que han compartido, entre los diferentes actos propuestos, aunque como Martínez ha asegurado «han participado muchas más personas, porque no todas las quintas han ido a comer a la plaza». Algunas han escogido bares y restaurantes de la zona, para mayor comodidad «y evitar el frío de estos días», que no ha sido obstáculo para que cientos de vecinos optaran por la comida al aire libre por el buen ambiente. De una manera y otra, esta jornada se ha convertido en un interesante revulsivo económico para el comercio y la hostelería de Nules a las puertas de la campaña navideña.

El concejal incide en que «es un acto costoso de organizar que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento en lo que nos han pedido, pero que corre a cargo íntegramente de la quinta organizadora». El esfuerzo de convocar a las quintas de los años anteriores lo han realizado los integrantes de la del 99, que ya sucedió en la edición anterior con la del 98. Y la respuesta ha sido igual de positiva.