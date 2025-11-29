Onda arranca la temporada navideña con el Mercat de Nadal

Onda estrena la Navidad con dos jornadas del Mercat de Nadal, que han convertido el Raval de Sant Josep en un punto de encuentro para familias, comercios y asociaciones, con propuestas culturales y de ocio durante todo el fin de semana. El mercado se ha consolidado como uno de los actos más participativos de las primeras fechas del calendario navideño, dentro de la programación Nadal a Onda 2025, que incluye más de 70 actividades en la ciudad.

En este sentido, la concejala de Comercio de Onda, María Baila, ha destacado: “El Mercat de Nadal demuestra que cuando llenamos las calles de vida, actividades y comercio local, Onda responde y disfruta en familia”. Además, ha agradecido la colaboración de comercios, empresas locales y entidades participantes “que han hecho posible dos días de ambiente navideño y dinamización del comercio en el corazón de la ciudad”.

El Mercat de Nadal abrió el viernes con animación infantil, reparto de chocolate, talleres y la actuación de Onda Baila y la Escuela de Baile Beatriz Sánchez, seguido del encendido de luces de Navidad en El Pla y la inauguración del Belén Municipal, y finalizando con la actuación de Onda Big Band y alumnado de los centros educativos.

Los más pequeños disfrutaron de la jornada navideña en Onda. / Mediterráneo

Este sábado ha continuado la programación con la visita de personajes infantiles, talleres temáticos como la elaboración de sushi de Nadal, actividades participativas como “Letter to Santa by Kids&Us”, cuentacuentos navideños y el concierto “Cantem Nadal!!” a cargo de La Fusa Confusa.

Actividades para todos los públicos

Además, el calendario navideño incluye propuestas infantiles y juveniles como el musical “La Bella Durmiente” en el Teatro Mónaco (30 de noviembre), talleres de manualidades y actividades en distintos espacios, cuentacuentos temáticos y jornadas participativas. A lo largo de diciembre también se desarrollarán numerosos conciertos y festivales, incluyendo la actuación de Francisco con la SAMVO, el Festival de Danza de la UMSCO, el concierto del Coro de la UMSCO y el concierto de Navidad de la Banda de la UMSCO.

La programación también contempla iniciativas dirigidas a mayores, como el sorteo de cajas navideñas en el CIM Montí y visitas navideñas a centros. También se desarrollarán talleres de formación y creatividad para el voluntariado y actividades organizadas por asociaciones locales.

La Nochebuena contará con la actuación de la Orquesta Bella Dona y Macrodiscomóvil en el Recinto Multiusos, y la Nochevieja se celebrará con las Campanadas desde el balcón del Ayuntamiento y la discomóvil Macro Swing en el Recinto Multiusos.

La llegada de los Reyes Magos

Uno de los momentos más esperados llegará del 3 al 4 de enero con la inauguración del Campamento Real en el Castillo de las 300 Torres, donde las familias podrán disfrutar de actividades y la llegada del séquito real. El programa culminará el 5 de enero con la Gran Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, que recorrerá las calles de Onda y concluirá en El Pla. A continuación, el Recinto Multiusos acogerá la Orquesta Flama, seguida de Djs.