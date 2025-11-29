El PPCS exige a Falomir que cese a su mano derecha por falsear su currículo para dar clases en la UNED de Vila-real
El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, asegura que el socialista “debe asumir responsabilidades por lo ocurrido”
R. D. M.
El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, ha pedido al PSPV de Samuel Falomir el cese inmediato de su mano derecha, Rubén de la Cruz, tras falsear su currículo para dar clases en la UNED de Vila-real.
"Falomir debe dar la cara y apartar a su compañero de ejecutiva y secretario provincial. Es un claro caso de fraude por el que Falomir debe dar explicaciones”, ha declarado.
Rubén de la Cruz ha dado clases en la UNED asegurando poseer unos títulos que no ha presentado. "Es una muestra más de la poca credibilidad del socialismo que ya conocemos y que salpican cada día los medios de comunicación", ha añadido.
"En Madrid, con una Justicia que acorrala cada vez más a Pedro Sánchez; en la Comunitat Valenciana, con los casos de los falsos currículums de José María Ángel y Carmen Ninet; y en la provincia de Castellón, con el alcalde de Cervera del Maestre, Adolf Sanmartín, imputado por fraude electoral", justifican. “Ahora, a la corrupción, se suma el fraude, el de Rubén de la Cruz. Esperamos pronto la ejemplaridad que tanto predica el PSPV, porque sigue en silencio”, insiste.
- Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
- Pedra a pedra: la construcción que los niños de un pueblo de Castellón han convertido en historia
- Así se transformará uno de los pueblos más bonitos de España en Castellón: luces nocturnas y videomapping
- Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
- Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
- Ofensiva contra la plaga de jabalís en Alcalà de Xivert: capturan 389 ejemplares durante este año