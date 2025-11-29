Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PPCS exige a Falomir que cese a su mano derecha por falsear su currículo para dar clases en la UNED de Vila-real

El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, asegura que el socialista “debe asumir responsabilidades por lo ocurrido”

Salvador Aguilella, secretario general del PPCS.

Salvador Aguilella, secretario general del PPCS. / Mediterráneo

R. D. M.

Castellón

El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, ha pedido al PSPV de Samuel Falomir el cese inmediato de su mano derecha, Rubén de la Cruz, tras falsear su currículo para dar clases en la UNED de Vila-real.

"Falomir debe dar la cara y apartar a su compañero de ejecutiva y secretario provincial. Es un claro caso de fraude por el que Falomir debe dar explicaciones”, ha declarado.

Rubén de la Cruz ha dado clases en la UNED asegurando poseer unos títulos que no ha presentado. "Es una muestra más de la poca credibilidad del socialismo que ya conocemos y que salpican cada día los medios de comunicación", ha añadido.

"En Madrid, con una Justicia que acorrala cada vez más a Pedro Sánchez; en la Comunitat Valenciana, con los casos de los falsos currículums de José María Ángel y Carmen Ninet; y en la provincia de Castellón, con el alcalde de Cervera del Maestre, Adolf Sanmartín, imputado por fraude electoral", justifican. “Ahora, a la corrupción, se suma el fraude, el de Rubén de la Cruz. Esperamos pronto la ejemplaridad que tanto predica el PSPV, porque sigue en silencio”, insiste.

