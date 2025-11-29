Vendedores plantean una alternativa para mantener el mercado ambulante en Moncofa

El mercado ambulante de la playa de Moncofa tampoco ha contado este sábado con puestos de venta. Todos los vendedores se han concentrado en la entrada para mostrar su negativa a instalarse en una zona que consideran inviable. Al mismo tiempo, han aprovechado para recoger firmas de vecinos y usuarios, tres semanas después de no llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno, que quiere reubicarlos en otro emplazamiento.

Tras varias horas buscando una alternativa que trasladar a la alcaldía, los comerciantes han comunicado al responsable de la Policía Local --presente en la zona-- la viabilidad de mantener el mercado en su espacio habitual, desplazando las paradas unos 150 metros hacia el norte. De este modo, quedaría totalmente despejada la intersección que conecta las avenidas Científic Avel·lí Corma y del Puerto. Además, esta propuesta permitiría resolver tanto las quejas vecinales --que consideran subsanables-- como los problemas de tráfico en la zona de la ermita de la playa.

Una posible solución

Los propios vendedores creen que esta puede ser una solución para poder instalar sus puestos el próximo sábado y aprovechar las ventas en fechas tan próximas a la Navidad. Sin embargo, todo queda pendiente de la aceptación del alcalde. De lo contrario, anuncian que volverán a concentrarse, ya que consideran que el mejor lugar para el mercado es el que han utilizado durante los últimos cinco años.

Vendedores, en el mercado de la playa de Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

A partir de ahora, la decisión recae en el Ayuntamiento. Los vendedores esperan que a lo largo de la próxima semana se les comunique la resolución para acudir el sábado al mercado con unas u otras intenciones.

Lo que sí parece claro es que los usuarios apoyan que el mercado siga en su ubicación actual. Muchos de ellos proceden de localidades cercanas e incluso de València, y acuden expresamente tanto para realizar sus compras como para pasar la jornada en la playa de Moncofa.