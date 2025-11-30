Anna Clavell Martínez será la reina de Sant Vicent de la Vall en 2026
La comisión organiza el primer acto del nuevo ciclo festivo con la proclamación de sus representantes
La comisión de las patronales de Sant Vicent Ferrer de la Vall d’Uixó ha organizado este domingo el primer acto del nuevo ciclo festivo, el que se culminará en el mes de abril con la celebración de las fiestas, aunque hasta esa fecha organizan varias citas preliminares de relevancia, como es el caso de la proclamación de la reina y su corte de honor para el 2026.
Como viene siendo habitual, el acto ha tenido lugar en la placeta de Sant Vicent, frente a la ermita del patrón, donde se dio a conocer el nombre de las jóvenes y niñas que representarán a la ciudad.
La reina será Anna Clavell Martínez, perteneciente a una familia muy vinculada con la comisión y las patronales, de hecho, ella misma ha formado parte de la corte en dos ocasiones. La primera en el 2012, cuando todavía era una niña, y la más reciente en el 2022. Ya entonces manifestó su intención de postularse como reina en algún momento, y esta ha sido la ocasión. En su reinado, estará acompañada en la corte de honor por Balma Daròs García, Carmen Abad Esbrí, Marina Daròs García, Emma Agut Salvador, Núria Abad Esbrí, Inma Bonifás Serrano, Julia Sánchez Falcó y Carla Callau Gil.
De la misma forma que la proclamación es el inicio de la andadura de las nuevas festeras, se convierte en la cuenta atrás para quienes ostentan ese cargo representativo en la actualidad, con Daniela Langa Giménez al frente.
Con la celebración del acto de proclamación, que ha ido ganando en relevancia con el tiempo, la comisión quiere dar visibilidad y agradecer el compromiso personal y familiar que supone su voluntad de representar a la población.
