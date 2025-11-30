Benicarló proclama a sus reinas falleras 2026
Yune Sánchez y Noâ Pegueroles protagonizan sus respectivos actos de exaltación como máximas representantes de las fallas 2026
El 7 de junio fueron elegidas fallera mayor y fallera mayor infantil de Benicarló y, este sábado, Noâ Pegueroles y Yune Sánchez fueron proclamadas oficialmente en el auditorio Pedro Mercader.
La exaltación se desarrolló a lo largo de toda la jornada, comenzando por la mañana con el acto de recepción en el Ayuntamiento, donde el alcalde, Juanma Cerdá; y la concejala de Fallas, Sonia Foix, recibieron a la máxima representante infantil y su corte de honor. Al finalizar, los representantes de la Junta Local Fallera, miembros de las 14 comisiones falleras y las familias se trasladaron al auditorio para nombrar formalmente a Yune Sánchez, quien recogió el testigo de su antecesora, Marta Delshorts.
La fallera mayor infantil 2026 estuvo acompañada por la presidenta de la JLF, Ángela Llopis, la vicepresidenta, Sonia Pla, y su corte de nonor, compuesta por Aidan Arnau, Daila Sospedra, María Pellicer, Salva Todosantos, Darío González, Adrián Belmonte, Laia Delshorts, Paola Guijarro, Blanca Simó, Júlia Ortí, Hugo Martín, Leire Mestre, Biel Martín, Marina Balfagón, Mariona Carrillo, Ivette Vallés, Eladi Giner, Arnau Roca y Pau Igual.
Recuerdo a Arantxa García
Por otra parte, tras la recepción oficial, comenzó el acto que proclamó a Noâ Pegueroles como máxima representante, sucediendo en el cargo a Abril Martín. El mantenedor fue Pablo Anglés, director de la Banda de Música de Benicarló, que ha compuesto un pasodoble especial para la JLF, que interpretaron en primicia.
Pegueroles estuvo acompañada durante su exaltación por sus compañeros y compañeras de la corte, formada por Carmen Pérez, Nerea García, Almudena Martínez, Mireya Bayarri, Ana Castejón, Raquel Tarragó, Cristina Mundo, Candela Aguilera, Raquel Companys, Sheila Domènech, Raquel Bayarri, Eva Martorell, David García y Joel Llorach.
La cita contó con la presencia de la Fallera Mayor de València, Carmen Prades, así como de diferentes Juntas Locales de toda la Comunitat. Además, asistieron la reina y corte de honor de las fiestas, la Coordinadora de Peñas, autoridades locales, fuerzas de seguridad y representantes de todas las comisiones de la localidad
En ambos actos se recordó a Arantxa García, concejala de Fallas 2023-2025, quien falleció el pasado mes de agosto a los 49 años de edad, tras una enfermedad.
