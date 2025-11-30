Burriana finaliza la renovación completa de la iluminación del Pabellón La Bosca
La actuación con tecnología LED de bajo consumo permite ahorrar en el consumo anual un 65% en electricidad y se amortizará en poco más de tres años
Durante esta semana han finalizado las obras de la renovación integral de la iluminación del pabellón de fútbol sala de La Bosca de Burriana. Esta actuación era prioritaria y necesaria por el estado de las antiguas luminarias, ya que no se habían renovado en muchos años, lo que provocaba zonas con escasa visibilidad y una dispersión de colores y tipos de bombillas diferentes que afectaba a los usuarios.
Con esta renovación completa, la instalación ya cuenta con luminarias LED de bajo consumo, que son notablemente más eficientes y proporcionan una luz uniforme que facilita la práctica deportiva. En términos de eficiencia, el cambio permitirá un ahorro en el consumo eléctrico alrededor del 65 por ciento, al reducir la potencia instalada de 10.400 W a 3.600 W. La inversión total asciende a 7.472 euros, estimándose que estará completamente amortizada en poco más de tres años.
El antiguo Pabellón de La Bosca constituye un punto neurálgico para el deporte en Burriana, ya que es sede habitual de entrenamientos y competiciones para clubes federados, alberga las actividades y cursos de las Escuelas Deportivas Municipales (SME) y acoge diversos eventos y torneos a lo largo del año.
Más actuaciones
Esta nueva intervención se añade a las recientes actuaciones llevadas a cabo en la cubierta del pabellón. Dichos trabajos supusieron una inversión de otros 18.000 euros y han puesto fin a un problema persistente de goteras que afectaba al inmueble desde hacía más de 15 años, garantizando la plena operatividad de la instalación para la práctica del Baloncesto y Fútbol Sala, y protegiendo su estructura ante fuertes precipitaciones.
El concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha destacado que “paso a paso, conseguiremos que nuestras instalaciones deportivas estén a la altura de lo que merecen nuestros vecinos. En apenas dos años y medio hemos realizado un esfuerzo por recuperar las instalaciones deportivas y el deporte base en nuestra ciudad”.
