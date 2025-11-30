Burriana rinde homenaje a sus máximas representantes de las Fallas 2026
Laura Sendra y Ana Olivas son las reinas falleras del próximo año
La Llar Fallera de Burriana acogió el pasado sábado la cena en homenaje a la reina fallera 2026, Laura Sendra. Previamente al inicio de esta cena de gala, que dio comienzo a las 22.00 horas, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí; junto a la concejal de Fallas y presidenta de Junta Local Fallera, Paloma Boix, recibieron a todas las falleras y falleros de Burriana, Cortes de Honor y al resto de personalidades invitadas. Al acto también acudieron miembros de la Junta Local Fallera, además de vecinos y amigos que quisieron acompañar a la reina fallera de la capital de la Plana Baixa en esa noche tan especial, que culminó con el tradicional baile.
Ya el domingo por la tarde ha sido turno para el mundo fallero infantil, que se congregó con motivo de la merienda en homenaje a su máxima representante, Ana Olivas. En la gala estuvieron presentes de igual modo el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí; y la concejal de Fallas y presidenta de Junta Local Fallera, Paloma Boix, así como otros miembros de la Junta Local Fallera, las falleras y falleros infantiles del municipio y Cortes de Honor, además de todos los vecinos de Burriana y amigos que han querido acompañar a las falleras en el acto.
