Burriana rinde homenaje a sus máximas representantes de las Fallas 2026

La Llar Fallera de Burriana acogió el pasado sábado la cena en homenaje a la reina fallera 2026, Laura Sendra. Previamente al inicio de esta cena de gala, que dio comienzo a las 22.00 horas, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí; junto a la concejal de Fallas y presidenta de Junta Local Fallera, Paloma Boix, recibieron a todas las falleras y falleros de Burriana, Cortes de Honor y al resto de personalidades invitadas. Al acto también acudieron miembros de la Junta Local Fallera, además de vecinos y amigos que quisieron acompañar a la reina fallera de la capital de la Plana Baixa en esa noche tan especial, que culminó con el tradicional baile.

Laura Sendra y su Corte de Honor. / Mediterráneo

Ya el domingo por la tarde ha sido turno para el mundo fallero infantil, que se congregó con motivo de la merienda en homenaje a su máxima representante, Ana Olivas. En la gala estuvieron presentes de igual modo el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí; y la concejal de Fallas y presidenta de Junta Local Fallera, Paloma Boix, así como otros miembros de la Junta Local Fallera, las falleras y falleros infantiles del municipio y Cortes de Honor, además de todos los vecinos de Burriana y amigos que han querido acompañar a las falleras en el acto.