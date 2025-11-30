La medallista olímpica Ona Carbonell clausurará Benicàssim Activa

El próximo 11 de diciembre a las 19.00 horas, el Teatre Municipal Francesc Tàrrega de Benicàssim acogerá la conferencia de Ona Carbonell, referente mundial de la natación artística, la conciliación y el emprendimiento. La ponencia, que versará sobre el alto rendimiento en el ámbito empresarial, clausurará la séptima edición de Benicàssim Activa, el proyecto municipal de impulso del emprendimiento local.

El evento no solo ofrecerá la oportunidad de escuchar a una oradora tan influyente como Carbonell, sino que también será un espacio para reconocer el esfuerzo y el compromiso de los participantes de Benicàssim Activa.

Ona Carbonell. / Mediterráneo

En su conferencia, Ona Carbonell profundizará en cuestiones clave para cualquier entorno de alto rendimiento, tanto deportivo como empresarial o educativo, como la gestión emocional en entornos de alto rendimiento, el trabajo en equipo, el liderazgo, así como la competitividad y la adaptación.

Un currículo destacado

Ona Carbonell es doble medallista olímpica y excapitana del equipo español de natación artística. Es la mujer con más medallas en la historia de los Campeonatos del Mundo de natación, con más de una veintena de preseas que la han convertido en un icono del deporte internacional y en un referente para nuevas generaciones de deportistas.

La carrera de Ona Carbonell, en imágenes /

Fuera del agua, Ona ha cultivado otra de sus grandes pasiones: el diseño y la moda. Su vida profesional se orienta cada vez más hacia el emprendimiento en este ámbito. Actualmente, impulsa su propia colección de ropa de baño. Además de su trayectoria deportiva y emprendedora, Ona se ha convertido en un referente en conciliación, visibilizando, con su propia lucha y testimonio, la realidad de compaginar una carrera profesional exigente con la vida personal.

A todo ello se añade su faceta como conferenciante. A través de sus charlas, transmite momentos clave de su carrera, valores, experiencias y emociones vividas en la alta competición.