Ya hay fecha para finalizar las obras de la 'sagrada familia' de Benicàssim después de 24 años

La iglesia de San Juan Pablo II de Benicàssim, conocida popularmente como la sagrada familia, entra en su segunda y última fase de obras, el tramo definitivo que permitirá concluir por fin el templo tras llevar 24 años inacabado por falta de presupuesto. Ya hay fecha para su consagración, cuando podrá empezar a funcionar plenamente.

Tras la culminación de la primera fase -que permitió cerrar completamente el edificio, levantar las torres y comenzar a usar el espacio para misas, comuniones y confirmaciones-, el párroco, Luis Oliver, hace una valoración muy positiva del recorrido hasta ahora.

«Estamos realmente muy contentos porque en cuanto a plazos se ha cumplido todo lo previsto», afirma. También subraya la respuesta vecinal: «Muchísimas personas han comprendido, han conectado, han sintonizado con la campaña ladrillosdefe.com».

El responsable parroquial explica que, con las aportaciones de la comunidad y del Obispado, ya se ha logrado recaudar más del 70% del coste de la primera fase, una circunstancia que ha permitido que la diócesis «apueste por empujar y liderar la segunda fase», iniciada «a principios de octubre».

El nuevo templo de San Juan Pablo II en Benicàssim, conocido popularmente como la 'sagrada familia', entra en la recdta final de las obras. / Eva Bellido

La parroquia confía en mantener esta línea de participación ciudadana, clave en una obra que ya ha demostrado su utilidad práctica, pues el templo se ha consolidado en pocos meses como el espacio más idóneo para acoger los actos religiosos multitudinarios de un municipio castellonense en crecimiento, tal como se constató con las recientes comuniones y celebraciones semanales.

Esta nueva etapa, que estça previsto que finalice entre los meses de junio y julio del 2026, se centra en los elementos esenciales para habilitar el templo: pavimento, iluminación, bancos, aire acondicionado, imágenes y el resto del mobiliario litúrgico que configurará el interior de la iglesia. Oliver recuerda que estas actuaciones son las que permitirán que el espacio funcione como un verdadero lugar de culto. «Es lo que configura lo que nosotros llamamos un hogar, no solamente el que uno tiene en casa, sino el de los que formamos la familia de la Iglesia».

Una de las características señaladas por el párroco será la incorporación de vidrieras, que define como «una nota distintiva».

Los trabajos se centran ahora en el interior del templo. / Eva Bellido

Placas solares

Además, la parroquia prevé integrar energías renovables, como placas solares, dentro de un proyecto que considera muy alineado con las necesidades actuales.

Y a las iniciativas que se han ido llevando a cabo para conseguir los fondos necesarios para la culminación de este templo, la iglesia anunciará en los próximos días una nueva campaña de gran magnitud y que también será accesible desde ladrillosdefe.com, para seguir movilizando a los feligreses en las semanas previas a la Navidad y hasta el próximo verano.

«Queremos que las personas puedan conocer, empatizar, vincularse y colaborar con la iniciativa del nuevo templo», explica Oliver sobre esta acción, que incluye diferentes iniciativas de implicación comunitaria a lo largo del año.

Colaboración institucional

El párroco agradece especialmente la colaboración institucional confirmada para esta fase. «Agradecemos la implicación de la Diputación de Castellón y del Ayuntamiento de Benicàssim, que se han implicado ya con diversas cantidades», indica. Al mismo tiempo, el cura recuerda que el Obispado también seguirá apoyando económicamente el interior del templo y que la parroquia está «a la espera de que la Generalitat responda» a las solicitudes de ayuda presentadas.