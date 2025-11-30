Un año hundido: el barco de 57 metros de eslora sigue en el puerto de Burriana

A punto de cumplirse un año del hundimiento del Oceander, el próximo 2 de diciembre, el barco sigue sumergido junto al muelle del Puerto de Burriana, una situación que continúa generando malestar entre el sector pesquero. La última actualización facilitada por la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos se remonta al mes de mayo, cuando explicó a Mediterráneo que estaban analizando «cuál es la mejor solución técnica y la más económica para su retirada». Entonces, detallaron que sobre la mesa estaban dos opciones: «el reflotado completo o el corte del casco in situ». Desde esa fecha, la administración autonómica no ha movido ficha. Mientras tanto, varias partes del casco siguen visibles en el agua.

La Generalitat anunció un contrato de emergencia para actuar sobre el casco, aunque la operación aún no se ha ejecutado y el navío permanece en el mismo punto. La falta de novedades mantiene la inquietud en el sector. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Rafa Mesado, lamentó que «un año después seguimos sin saber nada de Puertos» y advirtió de las consecuencias de la presencia del barco hundido. «La imagen que ofrece es muy dañina para el puerto y nos quita espacio de maniobra», señaló. También apuntó que la información que reciben es escasa y que podría existir una dificultad administrativa relacionada con la ausencia de un propietario claro, lo que afectaría a la determinación de quién debe asumir el coste del reflotamiento. «Lo que queremos es una solución», dijo.

El Oceander se hundió parcialmente el 2 de diciembre del año pasado, tras años atracado en el puerto en un estado de deterioro progresivo. En abril de 2024 ya había sufrido un incendio que obligó a intervenir al Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón y generó inquietud entre los vecinos por la humareda.

Orígenes

Construido en Alemania en 1962 y reformado para funcionar como restaurante flotante en La Marina de València, la embarcación terminó en Burriana tras quedar en desuso y no encontrar comprador en una subasta de 1,2 millones de euros. En los últimos años, el barco acumuló diversos actos vandálicos, además de filtraciones y daños estructurales que anticipaban un posible colapso.

Hoy, casi doce meses después de que se produjera el hundimiento, la embarcación permanece sumergida junto al muelle de Burriana, con la parte emergida cubierta de pintadas y el casco bajo el agua, a la espera de que la administración autonómica determine cómo y cuándo podrá retirarse.