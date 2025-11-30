Tomates cerámicos de gran tamaño decorarán Onda

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha visitado esta semana el taller ‘FANG Estudi Ceràmic’ para conocer de primera mano el proceso de creación de las piezas cerámicas que formarán parte de la nueva Plaza España. La artista ondense Joana Segura está modelando y esmaltando a mano una serie de tomates cerámicos de gran tamaño, que rendirán homenaje al producto fresco y al trabajo diario de los comerciantes del Mercado Municipal.

Durante la visita, en la que la artista ha mostrado una pequeña maqueta del resultado final a gran escala, Ballester ha puesto en valor este aporte artístico al proyecto, destacando que “cada rincón de la nueva Plaza España contará quiénes somos: una ciudad que transforma su futuro mirando a la cerámica, a nuestras raíces y a la fuerza de nuestra gente”. En este sentido, ha subrayado que integrar la cerámica en todas sus vertientes (artesanal, industrial y social) es uno de los pilares de la remodelación del espacio.

Plaza España, escenario para la cerámica

La remodelación integral de la Plaza España avanza para convertir el espacio en un refugio climático con la cerámica local como eje central de la actuación. El proyecto incorporará diversas expresiones cerámicas, desde el trabajo artístico de Segura hasta los paneles de trencadís cerámico realizados por los usuarios del Centro Ocupacional El Molí en los muros interiores del Mercado Municipal.

En paralelo, la cerámica industrial tendrá un papel protagonista en los elementos elevados: el revestimiento de la nueva fuente de la Panderola, los maceteros y la fachada del Mercado Municipal se ejecutarán con materiales sostenibles y antibacterianos que representan la innovación del sector cerámico local.

Así será la plaza España de Onda: una reforma integral con alma histórica / Mediterráneo

Ballester ha insistido en que esta actuación forma parte de la estrategia municipal de embellecimiento urbano ‘Onda Bonica’, que está demostrando al mundo que “la cerámica además de industria, también es arte, artesanía y una forma de contar nuestra historia y proyectar nuestro futuro”. La alcaldesa ha destacado que la Plaza España será “un gran escaparate a cielo abierto del talento ondense y un homenaje permanente a las manos que, generación tras generación, han dado forma a la arcilla que nos identifica”.

Homenaje a ‘La Panderola’

La remodelación integral de la Plaza España incluye un importante incremento del arbolado y zonas verdes, la instalación de estrategias bioclimáticas para generar sombra, nuevo mobiliario urbano y un área de juegos infantiles moderna y segura.

El proyecto también contempla la recuperación del carácter histórico de la zona mediante la instalación de una réplica del tren ‘La Panderola’, que pondrá en valor la memoria colectiva de Onda y se convertirá en un nuevo punto de referencia para vecinos y visitantes.