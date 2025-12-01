12 agents de la Policia Local de Benicarló s’incorporen de manera definitiva a la plantilla
La plantilla ascendeix a un total de 53 agents
Els 12 agents que es van incorporar com a funcionaris en pràctiques el passat mes de febrer ja formen part, des d’ara, de manera definitiva de la plantilla de la Policia Local de Benicarló. Després de superar amb èxit el Curs Bàsic d’Accés a la categoria d’Agent impartit per l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (Ivaspe), els agents s’incorporen plenament operatius al servei municipal.
El curs ha tingut una durada de 700 hores lectives, amb continguts teòrics i pràctics que han permés als nous agents adquirir les competències necessàries en àmbits com la seguretat ciutadana, la intervenció policial, la conducció operativa, la mediació de conflictes o la seguretat viària. Superada aquesta fase formativa i el període de pràctiques, els agents passen a reforçar de manera estable els diferents serveis operatius del cos.
Aquesta incorporació suposa un increment notable dels recursos humans de la Policia Local, que permetrà augmentar la presència policial als carrers, millorar l’atenció ciutadana i oferir una resposta més eficient davant les necessitats del municipi. Amb aquests 12 nous efectius, la plantilla ascendeix a un total de 53 agents distribuïts en diverses categories i unitats. A més, cal sumar un altre agent que es va incorporar pel torn de mobilitat.
El regidor de Policia i Seguretat Ciutadana, Fabián Flos, ha valorat molt positivament aquesta ampliació: «Amb aquesta incorporació definitiva reforcem la capacitat operativa del cos i garantim una millor atenció i resposta a les necessitats de seguretat de la ciutadania». Flos ha destacat també «l’alt nivell de preparació amb què arriben els agents després del seu pas per l’Ivaspe, un procés que garanteix professionalitat i solvència en el desenvolupament de les seues funcions».
