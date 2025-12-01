Almassora desvela quién será la reina de las fiestas patronales 2026

Martina Caparrós Mezquita será la nueva reina de las fiestas de Almassora en 2026. La alcaldesa, María Tormo, junto al concejal de Fiestas, Arturo Soler, y el presidente de la Junta Local de Fiestas, Santiago López, han comunicado a la joven y a su familia el nombramiento que será ratificado próximamente en sesión plenaria.

Martina será la máxima representante festiva número 63 de la historia de la localidad, tomando el relevo de Sara Benet Clausell.

La reina de las fiestas 2026, Martina Caparrós Mezquita. / Mediterráneo

Esta joven almassorina, nacida el 23 de junio de 2008, ha agradecido este nombramiento tan ilusionante. “He sentido una mezcla de emoción, ilusión y agradecimiento. Era algo que siempre había soñado y que además veía muy lejano, cuando era pequeñita y veía a las reinas decía ojalá pudiera ser una de ellas y cuando me lo comunicaron fue un momento que nunca olvidaré, lleno de nervios y felicidad”, ha señalado esta estudiante de segundo de Bachillerato.

La reina, junto a autoridades y familiares. / Mediterráneo

Gran aficionada al fútbol

Martina, quien es una gran aficionada del fútbol, deporte que practica, ha puesto de manifiesto que las fiestas siempre han formado parte de su vida. “Las he vivido desde pequeña y para mí son una forma muy bonita de reunirme con mis amigos, de disfrutar de nuestras tradiciones y de sentir orgullo por mi pueblo, y que mejor que con este papel tan importante”, ha señalado emocionada, junto a sus padres; Lara Mezquita Broch y José Caparrós Pérez, y a su hermano, Llatzer Caparrós Mezquita.

“Mi familia y mis amigos están emocionados y muy orgullosos, sienten casi la misma ilusión que yo. Me han trasladado su apoyo y felicidad desde el primer momento. Ademas, saber que me acompañan hace que todo sea más especial”, ha destacado la nueva reina de Almassora.

Foto del brindis. / Mediterráneo

Los actos que más espera

En cuanto a los actos festivos que espera con más anhelo, Martina ha asegurado tener muchísima ilusión por todos, pero especialmente por la presentación y la ofrenda, ya que tengo muchas ganas de que Almassora me reciba como su reina. Son dos actos muy emotivos y emocionantes que tengo muchas ganas de vivir.

“Espero vivir esta experiencia con intensidad, felicidad y también con responsabilidad. Deseo que sea un año lleno de experiencias bonitas, de aprendizaje y de unión con todas las personas que forman parte de las fiestas. Sobre todo, quiero disfrutar y que Almassora también lo haga”, ha afirmado la joven.

La reina 2026, junto a la alcaldesa, María Tormo. / Mediterráneo

María Tormo: “Será una magnífica embajadora de Almassora”

“La designación de Martina Caparrós Mezquita como nueva reina de las fiestas de Almassora es una enorme alegría para todo nuestro municipio. Martina representa la ilusión, el compromiso y el cariño que nuestra juventud siente por nuestras tradiciones, y estoy convencida de que será una magnífica embajadora de nuestras fiestas y de todo nuestro pueblo”, ha remarcado la alcaldesa.

“Desde el primer momento hemos visto en ella una mezcla de emoción, responsabilidad y entusiasmo que define perfectamente el espíritu de lo que significa representar a Almassora. Es una joven muy querida, con unos valores firmes y con un profundo amor por su pueblo, y eso es precisamente lo que hace aún más especial este nombramiento”, ha señalado Tormo, quien ha agradecido a la familia de la nueva reina su apoyo e implicación.

La primera edila le ha trasladado, en nombre de toda la corporación municipal, “nuestra más sincera enhorabuena y nuestros mejores deseos para esta etapa que ahora comienza. Será, sin duda, un año inolvidable”.

Corte de honor

En cuanto a la corte de honor que acompañará a Martina en su reinado, el plazo para presentar solicitudes para ser dama de las fiestas sigue abierto hasta el próximo 15 de diciembre.