Un 'bosque de cine' en un pueblo de Castellón: cultura y naturaleza se unen para reforestar el monte quemado

Un incendi es va emportar bona part del nostre bosc, però tornarà. Así empieza el vídeo promocional del proyecto del bosque del cine, con el que el Ayuntamiento de Viver y la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) unen sus fuerzas para poner en marcha una iniciativa pionera de compensación de la huella de carbono generada por la industria audiovisual en la Comunitat Valenciana.

La propuesta no solo convertirá a esta localidad del Alto Palancia en un referente en sostenibilidad dentro de este sector, sino que, además, reconoce al municipio como el escenario idóneo para albergar este bosque.

El incendio de 2022 calcinó parte de la masa forestal de Viver. / Mediterráneo

Huella profunda en el paisaje

La elección de este enclave por parte de la AVAV no es casual. El incendio originado en agosto de 2022 en Bejís arrasó parte de la masa forestal de Viver, dejando una huella profunda en su paisaje y su biodiversidad. Desde entonces, el municipio se ha volcado en la regeneración del territorio y en la búsqueda de aliados que permitan acelerar la recuperación.

Que sea precisamente el sector audiovisual (uno de los más influyentes en la creación de conciencia social) quien elija Viver para compensar su impacto ambiental supone un reconocimiento a ese esfuerzo y abre una vía única de colaboración entre cultura y naturaleza.

Captura del vídeo de presentación del proyecto. / Mediterráneo

Cronograma de actuaciones

El convenio firmado contempla la elaboración de un plan técnico detallado, acompañado de un cronograma de actuaciones que marcará las intervenciones previstas en las zonas afectadas por el fuego. Este plan incluirá trabajos de restauración ecológica, mejora de la resiliencia climática y, especialmente, la plantación de árboles de especies diversas que permitan reconstruir un bosque más robusto y sostenible.

Esta reforestación se materializará concretamente en la zona de la Chana, donde crearán ese bosque del cine que regenerará este espacio de manera paralela al compromiso medioambiental del sector audiovisual valenciano.

Estado del monte de Viver. / Mediterráneo

Mucho más que plantar árboles

Para Viver, el proyecto supone mucho más que plantar árboles. Significa atraer recursos, conocimiento técnico y visibilidad a nivel autonómico; consolidar su posición como municipio comprometido con la sostenibilidad; y reforzar la recuperación emocional y paisajística de un territorio que aún arrastra las consecuencias del incendio.

Además, la iniciativa permitirá implicar a los vecinos en actividades de sensibilización y educación ambiental, abriendo la puerta a futuras colaboraciones con entidades culturales, centros educativos y colectivos sociales.

Una delegación de Viver, encabezada por el alcalde, asistió a la gala. / Mediterráneo

Este proyecto del bosque del cine fue anunciado oficialmente hace unos días en el transcurso de la Gala de los Premios del Audiovisual, celebrada en Alicante, con la participación, entre otros muchos asistentes, del alcalde de Viver, Vicente Ferrer.