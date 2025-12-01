Las otras 'Burrianas' que no sabías que existían en el mundo

La Agrupació Borrianenca de Cultura acaba de publicar Les cosines de Borriana. Primer viatge per les borrianes del món, escrito por María Dolores Burdeus y Joan Manuel Verdegal, un volumen que comenzó como una curiosidad y terminó convertido en una investigación de tres años y medio por lugares que, a miles de kilómetros, comparten un mismo nombre. ¿Tiene la capital de la Plana Baixa una réplica en otros lugares del mundo? ¿De dónde vienen las Borrianas que han encontrado?

Todo comenzó en Andalucía, cuando Verdegal realizaba el servicio militar. Al visitar las cuevas de Nerja, vio un cartel que lo descolocó: «Playa de Burriana». Aquel día llamó a su novia para bromear: «¿Sabes que estoy en la Playa de Burriana?». Más tarde, ya en viajes familiares, descubrieron que también existía otra Borriana en el Piamonte italiano: «Las dos las habíamos visitado como turistas hacía muchos años».

Pero el verdadero detonante llegó en 2022 en una carretera francesa. Un cartel que indicaba Promenade en Bouriane les obligó a frenar. Entonces comentaron que «si sabemos que existe la playa de Burriana y la Borriana de Italia, y ahora esta francesa, podemos hacer un artículo». Pero aquel artículo nunca llegó a serlo. «Se empezó a complicar y así han sido tres años y medio en forma de libro», explican. Internet, añaden, lo cambió todo ya que «ahora puedes escribir a ayuntamientos o universidades, y como el tema les parecía curioso, nos ayudaron».

No es azar

El libro demuestra que la repetición del nombre no es fruto del azar. «La conexión es la toponimia», afirman. Durante la investigación descubrieron que Borriana es también un apellido presente en Francia, España e Italia, con variantes como Boriana, Buriano o Boriano. El origen suele ser común, puesto que concluyen que procede del latín a partir del nombre Burrus o Burrius, y el sufijo -ana indica posesión.

Hay ejemplos sorprendentes. Uno de ellos aparece documentado ya en el año 806, cuando Carlomagno estableció su cuartel general en un enclave citado como Vallis Borriana o más al norte , descubrieron que en el siglo XII existía un barrio llamado Borriana, con su canal y su ronda. «Con el paso de los siglos, el nombre evolucionó a Borriane o Burienne, pero el origen es el mismo», concluyen.

Esa evolución demuestra que el término pasó de ser un nombre propio a convertirse en un nombre común para significar lugares con personalidad propia llamados Bouriane o Bourienne que son pequeños núcleos de casas. En Italia también hay rastros, desde la Borriana piamontesa hasta la isla de Burano, que deriva de una antigua familia romana llamada Burrianus. Pese a la magnitud del trabajo, los autores insisten en que su objetivo no es entrar en el famoso debate local sobre la forma Borriana/Burriana «solo ampliar información y aportar luz», afirman.

Un regalo de Navidad perfecto para cualquier burrianense.