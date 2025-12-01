L’Alcora publica por primera vez el gasto detallado de las Fiestas del Cristo: El coste asciende a 565.000 euros

El Ayuntamiento de l’Alcora ha hecho público por primera vez el desglose de los principales gastos de las Fiestas del Cristo, reforzando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Además de difundirse en el periódico municipal, la información puede consultarse íntegramente en la página web del Ayuntamiento, donde cualquier persona puede revisar las cifras con detalle.

El presupuesto total asciende aproximadamente a 565.000 euros (IVA incluido) y se estructura en cinco grandes bloques: eventos musicales, festejos taurinos, actos infantiles y deportivos, cena de gala y otros servicios esenciales.

Los eventos musicales representan una de las partidas más significativas, con cerca de 200.000 euros, que incluyen orquestas, discomóviles, conciertos estelares -como Mägo de Oz y Reincidentes-, otras actuaciones y los servicios técnicos de sonido, luz y montaje.

Los festejos taurinos suman también alrededor de 200.000 euros, destinados al encierro de toros cerriles, la adquisición de los animales que se exhiben durante la programación, servicios médicos y veterinarios, mejora de la seguridad, montaje y desmontaje de infraestructuras y otros gastos necesarios para garantizar el desarrollo de los actos en las mejores condiciones posibles.

El bloque de actos infantiles, deportivos y otros eventos alcanza los 30.345,46 euros, con actividades para los más pequeños, propuestas deportivas, teatro y espectáculos como el Grand Prix.

En cuanto a la cena de gala, el Ayuntamiento asume 18.886,13 euros, una vez descontados los ingresos obtenidos por la venta de entradas a los comensales.

Finalmente, el apartado de otros gastos diversos, con 125.928,03 euros, recoge conceptos como logística y suministros, alumbrado, decoración, imprenta y publicidad, premios y concursos, seguridad y emergencias, pirotecnia y las dietas de las comisiones organizadoras.

Desde el gobierno municipal destacan que esta publicación “responde al objetivo de acercar aún más la gestión al vecindario y facilitar que cualquier persona pueda conocer con exactitud cómo se invierten los recursos municipales”. Con este paso, l’Alcora consolida una gestión más abierta, responsable y orientada a la participación informada.