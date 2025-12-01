Un pueblo de Castellón cambia la guardería de sitio por un nuevo fallo en la calefacción y las familias estallan

La escuela infantil de Morella ha comenzado la semana nuevamente sin calefacción. Ante esta situación, el Ayuntamiento comunicó el domingo por la noche que el servicio de guardería se trasladaría de forma provisional a otro edificio municipal.

Según el consistorio, la actividad educativa se ha iniciado este lunes a las 10:00 horas, un horario excepcional motivado por el cambio de espacio y la organización logística que implica.

Malestar entre las familias

La medida, sin embargo, ha generado malestar entre las familias, que lamentan que el retraso en la entrada dificulta la conciliación laboral y familiar. “Esta solución nos obliga a reorganizar la jornada laboral de manera precipitada”, expresan algunas madres y padres, que también denuncian que esta no es la primera vez que el centro sufre problemas con la calefacción.

Las familias exigen una solución definitiva que garantice el correcto funcionamiento de las instalaciones y evite nuevos episodios de incomodidad e inseguridad para los niños. Piden al Ayuntamiento que agilice las gestiones necesarias para resolver un problema recurrente que, aseguran, afecta de manera directa al servicio educativo.

Este nuevo episodio se suma a otros anteriores. En varias ocasiones recientes, las familias ya habían denunciado bajas temperaturas en las aulas y habían recurrido incluso a llevar termómetros para comprobar que no se alcanzaban los niveles mínimos recomendados.

También se han llevado a cabo obras de mejora del sistema de calefacción, aunque las familias critican que los problemas persisten y que las actuaciones no han sido suficientes para garantizar un entorno adecuado.