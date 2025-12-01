Infraestructura clave para el interior de Castellón: nueva helisuperficie para evacuaciones y rescates
La instalación permite mejorar la asistencia urgente en toda la comarca
Nueva helisuperficie para evacuaciones y rescates en el interior de Castellón. La Torre d’en Besora ya dispone de esta instalación completamente finalizada, una infraestructura que supone un paso adelante en la mejora de la seguridad y la respuesta ante emergencias en el municipio y en el conjunto de la comarca.
La actuación forma parte del Plan Provincial de Helisuperficies impulsado por la Diputación de Castellón dentro del plan Diputació Respon.
La nueva instalación permitirá agilizar las evacuaciones sanitarias urgentes, reducir los tiempos de asistencia en casos graves y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia, especialmente en situaciones de incendios forestales o en zonas de acceso complicado.
Con esta infraestructura ya operativa, la Torre d’en Besora se refuerza como un municipio preparado ante posibles riesgos, mejorando la protección y el bienestar de todos los vecinos y vecinas.
