Onda pone en valor su espíritu solidario con un gran homenaje a los voluntarios locales

El acto tendrá lugar este viernes a las 12.00 horas

La alcaldesa, Carmina Ballester, y concejales, junto a voluntarios de Onda.

La alcaldesa, Carmina Ballester, y concejales, junto a voluntarios de Onda. / Mediterráneo

Concha Marcos

Onda

Onda celebrará este viernes el Día Internacional del Voluntariado con un acto institucional a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento, que promete convertirse en un emotivo reconocimiento público al tejido asociativo y a todas las personas que dedican su tiempo a ayudar a los demás. 

El evento estará abierto a toda la ciudadanía y reunirá a voluntariado, asociaciones, representantes municipales y vecinos que quieran sumarse a la celebración. Por su parte, la concejala de Voluntariado, Maribel Raigada, abrirá el acto con una bienvenida especial que dará paso a la lectura de un cuento sobre los valores solidarios del municipio, así como a la entrega de detalles a las entidades presentes. 

En este sentido, Raigada ha destacado: “El voluntariado cambia vidas y hace de Onda una ciudad más humana y más unida, que acompaña, que escucha y que tiende la mano cuando alguien lo necesita”. “Desde el Ayuntamiento seguiremos cuidando y apoyando esta labor, porque creemos indispensable nuestra red de voluntariado”, ha añadido.

El Ayuntamiento ha diseñado una programación especial que se desarrollará a lo largo del mes de diciembre y que busca fomentar la participación, reforzar las competencias del voluntariado y sumar nuevas personas interesadas en colaborar.

En este sentido, el martes 9 y 16 de diciembre se celebrará un taller de manualidades navideñas para voluntariado, de 18.00 a 20.00 horas, en la Sala Colón del Local de Asociaciones, organizado por la Associació Multilabors.

Asimismo, los días 11 y 12 de diciembre se llevará a cabo una formación en Comunicación No Violenta y Autoempatía, en el mismo horario y espacio, impartida por Tere Ripollés y Miguel García. 

Posteriormente, la programación continuará el sábado 13 de diciembre, a las 10.30 horas, con una actividad de decoración navideña en el Ermitorio del Santísimo Salvador, a cargo de voluntarios del municipio. Todas las actividades, dirigidas a voluntarios, requieren inscripción previa, que puede realizarse en la web municipal onda.es.

