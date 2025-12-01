Orpesa estrena alumbrado led en el casco urbano y La Catalaneta tras invertir 406.507 euros

Orpesa estrena alumbrado led en el casco urbano y La Catalaneta tras culminar las obras ejecutadas con una inversión municipal de 406.507 euros. La actuación ha sustituido las antiguas luminarias por tecnología más eficiente, ofreciendo mayor durabilidad, menor consumo y una iluminación más uniforme, con un impacto directo en la seguridad y la calidad.

En la recepción oficial de la obra, el alcalde, Rafael Albert, subrayó su voluntad de que «las calles de Orpesa estén todas con iluminación». «Voy a estar pendiente para que se mejore al máximo este servicio tan importante», afirmó.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo y Vía Pública, Araceli de Moya, destacó que esta intervención «permite avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible, reduciendo el consumo eléctrico y mejorando la calidad de la iluminación».

Nuevas actuaciones

El consistorio prepara ya una actuación similar en los paseos de la playa Morro de Gos y La Concha. La obra forma parte del plan integral de eficiencia energética iniciado en el 2023, financiado con fondos europeos, con el que Orpesa comenzó la transformación de la red de alumbrado tras obtener 477.466,65 euros para reducir la contaminación lumínica.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento mantiene activo el plan de choque de alumbrado, financiado con presupuesto municipal, que refuerza el mantenimiento diario del servicio. Este programa, dotado con 664.000 euros hasta 2028, permite actuar en averías, responder de manera inmediata ante calles sin luz y atender problemas.