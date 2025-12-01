El 'peiró' de Xiva vuelve a casa: la histórica cruz del siglo XV recupera su lugar original

Xiva de Morella ha recuperado el histórico peiró de término del camino de Forcall, el cual solo conservaba el pie. Desde hace años, la Associació Cultural Xivatana inició las peticiones y trabajos para que esta cruz se ubicara de nuevo en su sitio original.

De esta forma, se ha hecho una reconstrucción de la cruz, ya que el original se encuentra depositada en el museo de cerámica de Valencia Gonzalez Martí. La inauguración del peiró está prevista para este sábado, 6 de diciembre, a las 12.00 horas en Xiva, pedanía de Morella.

Foto de los trabajos de colocación de la histórica cruz. / Mediterráneo

Esta actuación ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Morella, quien ha pagado los 300 euros para contratar a la persona profesional al manipularla y poderla escanear. Además, los trabajos finales de instalación los ha realizado el taller de empleo de Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción y fábricas del ayuntamiento financiados por el Labora. Éstos han consistido en la cimentación, la base de piedra que completaba lo que quedaba del original y el fuste que sujeta la nueva cruz.

La pieza original fue encargada en 1414 por una vecina de la población, Na Matheua, al maestro picapedrero Pere Puigbrian. Es una cruz de remates estrellados y decoración floral, cuyas figuras talladas representaban a Cristo crucificado junto a la Dolorosa y San Juan Evangelista en el anverso, y a la Virgen con el Niño en el reverso, flanqueada por otras figuras posiblemente identificables con Santa Lucía o Santa Bárbara. El capitel incluye a San Antonio Abad, San Jerónimo, un león y motivos geométricos, aún no identificados.

Impresión en 3D

El alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, ha destacado que "Xiva ha recuperado esta cruz, la cual es una réplica en piedra de la que antiguamente se ubicaba en este espacio" y ha explicado que "se dio una primera impresión en 3D, la cual está ubicada en la entrada del ayuntamiento, para después hacer la de piedra que se ha instalado".

Por último, ha querido "agradecer a toda la gente que se ha involucrado en este proyecto desde la Associació Cultural Xivatana, el propietario de la era, diferentes vecinos que han prestado material y trabajo como el hoyo por la cimentación o el andamio, así como a Fran Medina que ha coordinado los trabajos de restitución".

Por lo que respecta a la reproducción en tres dimensiones ubicada en el ayuntamiento, se trata de una reproducción hecha por el alumnado del Curso de Especialización de Fabricación Aditiva del CIFFF Vicente Blasco Ibáñez de Valencia, empleando técnicas de escaneado, fotogrametría y modelado 3D. Todo ello gracias al asesoramiento soporte de las entidades colaboradoras, especialmente a 4 TRUE MODELS. Este proyecto está financiado por las ayudas Dualiza 2024 de CaixaBank Dualiza y FP empresa.