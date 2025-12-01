Restauran una fuente de Castellón con 164 años de historia

El Ayuntamiento de Segorbe ha licitado las labores de limpieza y restauración de la fuente ornamental de la plaza del Agua Limpia.

Esta fuente se encuentra catalogada como uno de los elementos de interés de la ciudad, construida en el año 1861 en la plaza del Obispo Ahedo y trasladada a su localización actual en 1878. A su vez, la misma se incluye en el Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnológico de Segorbe, siendo de gran importancia patrimonial para la localidad.

La intervención que tendrá lugar tiene el objetivo de actuar sobre los elementos ornamentales ejecutados con piedra natural, retirando y limpiando la capa que actualmente los recubre, restaurando los elementos que lo requieran y acabando con una protección respetuosa de los colores y el brillo natural de la piedra. También se repararán y limpiarán los elementos que lo necesiten, y se protegerán, restaurando en la medida de lo posible la configuración original de la fuente.

Esta actuación conlleva trabajos por valor de 60.000 euros, financiados por la Diputación de Castellón. El plazo para presentar ofertas finaliza el 9 de diciembre. Se pueden observar más detalles en los pliegos presentes en la licitación.