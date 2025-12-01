Torreblanca crea un punto de recogida de jabalís para apoyar a los cazadores

Torreblanca ha recibido recientemente una subvención destinada al control de ungulados, lo que ha permitido al Ayuntamiento crear un punto de recogida de jabalís para los cazadores del municipio. La iniciativa busca no solo facilitar la labor cinegética, sino también orientar sobre los pasos a seguir una vez capturado el animal.

Según el concejal de Agricultura, Joel Antoni, “este punto de recogida nace con el objetivo de mejorar y hacer más sencillo el trabajo de nuestros cazadores. Además, queremos garantizar que el tratamiento de los animales capturados se haga de manera responsable y cumpliendo con la normativa sanitaria y ambiental”.

El concejal ha destacado que la medida también contribuye a un mejor control de la población de jabalís, que en los últimos años ha crecido de forma significativa en la zona y supone riesgos tanto para la agricultura como para la seguridad vial.

Evitar problemas legales o sanitarios

“Con este servicio, los cazadores saben exactamente qué pasos seguir después de la captura, desde el transporte hasta el almacenamiento temporal, evitando así problemas legales o sanitarios”, ha añadido Antoni.

La creación del punto de recogida se enmarca dentro de la estrategia municipal de gestión de fauna y control de especies potencialmente conflictivas, en colaboración con asociaciones locales de caza y organismos medioambientales. Los vecinos esperan que esta iniciativa contribuya a un equilibrio más sostenible entre la actividad cinegética y la conservación del entorno natural de Torreblanca.