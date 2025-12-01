Transportes adecua al paso de bicis y peatones varias travesías de la N-340 en Vinaròs: los desvíos de tráfico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando los trabajos de adecuación al paso de bicis y peatones en las carreteras N-340A, N-232 y N-238 de Vinaròs, en la provincia de Castellón. Esta actuación cuenta con un presupuesto total de 6,7 millones de euros (IVA incluido), con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según ha informado este departamento en un comunicado.

En esta ocasión, se van a llevar a cabo las obras de rehabilitación del firme de la N-340A, por ello, y en aras de garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, a partir de las 7:00 horas del próximo 2 de diciembre se procederá al corte de la calzada en ambos sentidos entre el km 1049,05 y 1051,2.

Las afectaciones al tráfico durarán previsiblemente hasta el 9 de diciembre, periodo en el que se permitirá el acceso a aquellos usuarios cuya propiedad se encuentre en el tramo afectado.

Esta actuación tiene como objeto la mejora de las travesías a través de la implantación de medidas para el calmado del tráfico y la reducción de la velocidad de circulación, incluyendo nuevas formas de movilidad urbana como es la de peatones y ciclistas mediante nuevos itinerario ciclo-peatonales.

Además, se reducirá la contaminación y se mejorará la calidad de vida de los ciudadanos haciendo que la red de carreteras del Estado sea más sostenible, inclusiva y accesible.

Imagen de la actuación en la N-340A en Vinaròs. / MEDITERRÁNEO

Itinerario alternativo

Para asegurar la fluidez del tráfico, se habilita un itinerario alternativo debidamente señalizado. En sentido a Benicarló (sur), se mantiene el desvío actualmente en servicio y se circulará por el Camí de Sant Sebastià hasta la glorieta entre la N-340A y la N-232.

Se tomará la primera salida de la glorieta en dirección Tarragona/Barcelona/Castelló, por la carretera N-232 (Avda. Zaragoza), hasta tomar la salida por la derecha hacia el cambio de sentido debidamente indicado con señalización de obra hasta la Avenida Gil de Atrocillo.

Se continuará por dicha avenida hasta alcanzar la calle dels Dauradors, por la que se circulará en dirección este hasta volver a incorporarse a la N-340A mediante la glorieta del Centro Comercial Portal Mediterrani.

En sentido Vinaròs (norte), se habilitará el mismo desvío en sentido inverso. Cada día durante la afectación, a partir de las 19:00 horas, la calzada en sentido Vinaròs (norte) quedará abierta al tráfico.