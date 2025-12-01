La Vall arranca una nueva fase de la modernización de sus polígonos con una ayuda de 900.000 € del Ivace

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó está ejecutando las primeras obras incluidas dentro del plan de inversiones para los polígonos industriales 2025-2026. Con una subvención total del Ivace de 900.000 euros, los primeros trabajos están renovando parte de las aceras, de los alcorques y del arbolado, y se está haciendo el mantenimiento de la jardinería.

El próximo año continuarán estas actuaciones, que ya están adjudicadas o en proceso de licitación. Así, se llevará a cabo la construcción de nuevos imbornales para ampliar la capacidad de evacuación de agua, la instalación de más cámaras de videovigilancia y la finalización de los aparcamientos para vehículos pesados de Belcaire y Mezquita.

Mejoras en una de las aceras de los polígonos. / Mediterráneo

Cinco millones invertidos desde 2021

Desde 2021 se han invertido 5.112.168 euros en la mejora de los polígonos Belcaire y Mezquita. El concejal de Industria, Jorge García, ha recordado que con estas inversiones se ha hecho hincapié en “renovar las infraestructuras hídricas, mejorar la accesibilidad, crear zonas verdes y deportivas y de esparcimiento y, sobre todo, mejorar la seguridad con las cámaras y las barreras de control de acceso nocturno”.

Las áreas industrial de Belcaire y Mezquita “fueron pioneras en poner en marcha sus EGM (entidades de gestión y modernización) para aglutinar a las empresas y llevar a cabo proyectos como los planes de emergencia propios, que se presentaron la semana pasada y que mejoran los protocolos de prevención, seguridad y avisos”.

Ganar competitividad

Tras años de trabajo para que los polígonos industriales de la Vall d’Uixó “sean más competitivos” el Ayuntamiento ha presentado la solicitud a la Generalitat Valenciana para que “nuestras áreas industriales pasen de básicas a consolidadas”. Esta calificación “aumenta el interés de posibles inversores, atrae nuevas empresas y aporta más capacidad para captar ayudas”, ha valorado García.

Otro de los hitos en estos 10 años de gobierno municipal en materia industrial ha sido la construcción del puente que conecta estos dos polígonos y que es “un símbolo de la prioridad que le hemos dado desde 2015 a las áreas industriales, que son la base de la creación de empleo y de oportunidades”.