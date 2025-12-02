El boicot antitaurino que encendió a un pueblo de Castellón cumple 10 años y lo celebran con seis 'bous embolats'

En una pequeña localidad de apenas 135 habitantes, enclavada en la comarca de Els Ports, las fiestas de Santa Lucía serán este año especialmente significativas: se cumple una década del boicot antitaurino que en 2015 obligó a suspender el toro embolado y que marcó para siempre la memoria del municipio. Aquel episodio, que generó tensión y una enorme conmoción, se convirtió en un punto de inflexión que atrajo desde entonces a cientos de aficionados taurinos de toda la provincia de Castellón y de municipios vecinos de Teruel. “Quisieron arruinarnos unas fiestas y nos han dado el apoyo de todo el mundo taurino durante diez años”, recuerdan los organizadores.

Para conmemorar esta fecha tan señalada, el próximo domingo 7 de diciembre, Olocau del Rey celebrará una de las jornadas más potentes de su calendario festivo, en la que se embolarán seis toros. La programación comenzará a las cinco de la tarde con la prueba de la vaca cerril de la ganadería Victorino Martín, patrocinada por la peña Por Mis Cojones. Media hora más tarde llegará el plato fuerte con seis emboladas de toros de Hermanos Colomer, además de la embolada de la vaca cerril previamente probada, en un festejo que reunirá a numerosas cuadrillas procedentes de distintos localidades de la zona.

Cena popular y noche musical

La actividad continuará en el pabellón municipal con una cena popular, antes de dar paso a una intensa noche musical con tributos a Fito & Fitipaldis, Estopa, Melendi y El Canto del Loco, que promete un ambiente festivo y multitudinario.

Olocáu no solo celebra sus fiestas: conmemora lo ocurrido hace una década, cuando el municipio quedó en el centro de la atención mediática nacional. Agencias de noticias e informativos nacionales se hicieron amplio eco de la irrupción antitaurina y de la suspensión del toro embolado, mostrando imágenes del tumulto y del desconcierto vivido entonces.

Un año después, los antitaurinos implicados fueron sancionados con multas de 6.000 euros, cerrando un capítulo que marcó la memoria colectiva del pueblo.

'Mediterráneo' se hizo eco de lo ocurrido en la noche del 5 de diciembre del 2015 en Arañuel y en Olocau del Rey. / MEDITERRÁNEO

La farsa del acto en Arañuel

Diez años después, la localidad tampoco olvida cómo se gestó aquel episodio. En 2015, mientras en Arañuel —a decenas de kilómetros— se preparaba un amplísimo despliegue de casi un centenar de guardias civiles para evitar altercados en una manifestación antitaurina anunciada en redes sociales, los activistas ejecutaron una estrategia diferente. La convocatoria en el Alto Mijares resultó ser una maniobra de distracción: el grueso del grupo viajó finalmente hasta Olocau del Rey, donde solo había una patrulla de la Benemérita para supervisar el bou embolat.

Los hechos, como publicó 'Mediterráneo', sorprendieron a los vecinos de Olocau. / MEDITERRÁNEO

Allí bloquearon la salida del toro colocándose frente al pilón de embolar, uno de ellos encadenándose incluso con un candado. La protesta retrasó el festejo hasta que expiró la póliza del seguro —vigente solo hasta medianoche— y obligó a suspender el acto. La indignación vecinal fue inmediata y las imágenes se difundieron por todo el país, mientras en Arañuel, bajo fuerte vigilancia, el toro se embolaba sin incidentes.

En la actualidad, con siete bous embolats en una sola jornada, Olocau convierte aquel intento de boicot en un símbolo de resistencia. Una década después, el municipio reivindica una tradición que sigue más viva que nunca y que, lejos de apagarse en 2015, salió reforzada.