Burriana pone a Sant Gregori en el radar internacional de la arqueología mediterránea

La presencia de Burriana en un encuentro internacional de primer nivel ha marcado un hito para la proyección científica del yacimiento de Sant Gregori. El Museo Arqueológico Municipal de Burriana (MAMBU) participó en el XXVI Simposio de Arqueología Mediterránea (SOMA 2025), celebrado del 27 al 29 de noviembre en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQVA, en Cartagena. Este foro, organizado por el Ministerio de Cultura, es una referencia en la investigación y gestión del patrimonio mediterráneo, reuniendo a especialistas, universidades e investigadores de numerosos países.

El MAMBU, en colaboración con el Aula de Arqueología Mediterránea de la Universitat Jaume I (UJI), presentó la comunicación titulada Sant Gregori (Burriana): excavación, investigación y gestión de una villa marítima especializada en viticultura. En ella se expusieron los resultados de las campañas más recientes en esta villa romana marítima de más de 15.000 m², situada a escasos metros del mar y con una actividad económica vinculada a la viticultura en época romana.

La intervención puso en valor los avances logrados en estratigrafía, análisis productivo, documentación, conservación y, especialmente, en la gestión y protección del yacimiento, considerado uno de los más relevantes de la costa valenciana. Además, Sant Gregori fue el único yacimiento arqueológico de la Comunitat Valenciana presentado en esta edición, lo que lo convirtió en el único representante del ámbito valenciano en un encuentro que reunió proyectos de toda la cuenca mediterránea. Esta participación situó a Burriana y a su yacimiento en el panorama científico europeo, reforzando su relevancia dentro del patrimonio arqueológico costero.

Conexión con redes académicas europeas

La presentación también destacó el papel del Aula de Arqueología Mediterránea en la formación de estudiantes internacionales y en el desarrollo de proyectos de investigación conjunta en Burriana, consolidando una línea de trabajo que conecta la ciudad con redes académicas europeas. Asimismo, la presencia del MAMBU permitió compartir metodología, resultados científicos y estrategias de gestión, además de establecer nuevos contactos con especialistas en patrimonio costero y subacuático.

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, subrayó la importancia de este logro y afirmó que la “presencia de Burriana en un simposio internacional de la envergadura de SOMA 2025 es un reconocimiento al excelente trabajo que se está realizando desde el MAMBU y el Aula de Arqueología de la UJI. Nuestro compromiso es seguir impulsando la investigación y la protección de Sant Gregori, un yacimiento que no solo es un tesoro local, sino también un referente arqueológico de la viticultura en la costa mediterránea”.