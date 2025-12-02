L’Alcora digitaliza su ciclo del agua: licitación abierta y tecnología para detectar fugas al instante

El Ayuntamiento de l’Alcora ha sacado a licitación el proyecto de digitalización del ciclo integral del agua, una actuación que modernizará la gestión de este recurso esencial mediante tecnología avanzada, sensores y sistemas de control inteligente.

El presupuesto base de licitación asciende a 302.621,30 euros, una inversión que mejorará la eficiencia del servicio, reducirá pérdidas, facilitará la detección precoz de averías y permitirá monitorizar el consumo en tiempo real, avanzando hacia un modelo más sostenible y adaptado a los retos medioambientales actuales.

La actuación cuenta con una subvención de 250.100 euros procedente de fondos europeos NextGenerationEU, gestionados a través de la Generalitat Valenciana en el marco del PERTE de Digitalización del Ciclo Urbano del Agua.

Desde el equipo de gobierno han subrayado que la licitación “supone un paso importante para ofrecer un servicio público de calidad, optimizar los recursos hídricos y apostar por soluciones innovadoras al servicio de la ciudadanía”.

Licitación en marcha

El contrato ya está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 17 de diciembre.

El proyecto incluye, entre otras mejoras: instalación de sensores y sistemas de telemetría; detección temprana de fugas y averías; monitorización del consumo en tiempo real; y optimización de recursos y ahorro en mantenimiento.

Con esta licitación, l’Alcora sigue avanzando hacia un servicio del agua más eficiente, transparente y adaptado al futuro.