Moncofa descubrirá otro tramo de su muralla medieval
El presupuesto total de la obra asciende a 55.913,84 euros, financiados en un 70 % mediante una subvención de la Generalitat
Moncofa prepara un tercer proyecto arqueológico que permitirá restaurar un nuevo tramo de su muralla medieval, uniendo las secciones recuperadas en los últimos años. "Es el tercer plan de restauración que promovemos con el objetivo de poner en valor nuestro patrimonio histórico, que ha estado oculto durante un largo periodo a los ojos de nuestros vecinos y vecinas", ha explicado el alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls.
Así pues, "todo forma parte de una actuación global, de una idea conjunta que necesita tiempo para ser una realidad y poco a poco hemos logrado rescatar una parte fundamental de nuestra historia", ha valorado el primer edil del municipio de la Plana Baixa.
El presupuesto total de la obra asciende a 55.913,84 euros, financiados en un 70 % mediante una subvención de la Generalitat Valenciana a la que el consistorio ha accedido en varias ocasiones. El resto del coste será aportado desde las arcas municipales. La intervención se centrará en continuar restaurando un nuevo tramo de la muralla medieval, declarada Bien de Interés Cultural, que ha sido absorbida por la trama urbana del municipio y ha llegado a nuestros días tras múltiples transformaciones.
La primera fase de restauración se centró en el tramo de la calle Trinitat, donde se realizaron hallazgos significativos como el Portal de Nules y una necrópolis de origen musulmán. El segundo proyecto consolidó un lienzo oculto tras una fachada en la calle San Roque, lo que permitió comprender mejor la época medieval.
Con la tercera intervención, este objetivo prioritario del consistorio "se consolida y podremos no solo entender, sino difundir nuestro patrimonio y aumentar nuestra oferta patrimonial y cultural para los residentes y visitantes que disfrutan de nuestra costa durante todo el año", ha subrayado Alós Valls. La muralla restaurada podrá visualizarse de manera continua, completando más de 60 metros lineales de historia recuperada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Pedra a pedra: la construcción que los niños de un pueblo de Castellón han convertido en historia
- Así se transformará uno de los pueblos más bonitos de España en Castellón: luces nocturnas y videomapping
- Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos
- ¿Cambio de planes? Mielso pone a la venta la nave de Cítrics de Nules que compró el año pasado
- Choque total en Moncofa: vendedores y Ayuntamiento siguen sin ceder por el mercado ambulante