Moncofa descubrirá otro tramo de su muralla medieval

Moncofa prepara un tercer proyecto arqueológico que permitirá restaurar un nuevo tramo de su muralla medieval, uniendo las secciones recuperadas en los últimos años. "Es el tercer plan de restauración que promovemos con el objetivo de poner en valor nuestro patrimonio histórico, que ha estado oculto durante un largo periodo a los ojos de nuestros vecinos y vecinas", ha explicado el alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls.

Así pues, "todo forma parte de una actuación global, de una idea conjunta que necesita tiempo para ser una realidad y poco a poco hemos logrado rescatar una parte fundamental de nuestra historia", ha valorado el primer edil del municipio de la Plana Baixa.

El presupuesto total de la obra asciende a 55.913,84 euros, financiados en un 70 % mediante una subvención de la Generalitat Valenciana a la que el consistorio ha accedido en varias ocasiones. El resto del coste será aportado desde las arcas municipales. La intervención se centrará en continuar restaurando un nuevo tramo de la muralla medieval, declarada Bien de Interés Cultural, que ha sido absorbida por la trama urbana del municipio y ha llegado a nuestros días tras múltiples transformaciones.

La primera fase de restauración se centró en el tramo de la calle Trinitat, donde se realizaron hallazgos significativos como el Portal de Nules y una necrópolis de origen musulmán. El segundo proyecto consolidó un lienzo oculto tras una fachada en la calle San Roque, lo que permitió comprender mejor la época medieval.

Con la tercera intervención, este objetivo prioritario del consistorio "se consolida y podremos no solo entender, sino difundir nuestro patrimonio y aumentar nuestra oferta patrimonial y cultural para los residentes y visitantes que disfrutan de nuestra costa durante todo el año", ha subrayado Alós Valls. La muralla restaurada podrá visualizarse de manera continua, completando más de 60 metros lineales de historia recuperada.