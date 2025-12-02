Moncofa licitará a principios del 2026 las obras para culminar una 'urbanización fantasma' tras más de 15 años de abandono

La finalización del desarrollo urbanístico del Belcaire Sur de Moncofa está cada vez más cerca. Actualmente, el Ayuntamiento de Moncofa está recopilando la información sobre los propietarios de las parcelas del PAI, que cuenta con 271.000 metros cuadrados distribuidos en 32 parcelas de grandes dimensiones. Debido a las multipropiedades, se estima que existen más de 70 propietarios distintos.

Cabe recordar que, cuando se aprobó esta zona urbanizable hace veinte años, en pleno boom de la construcción, proliferaron las empresas promotoras que posteriormente desaparecieron tras la crisis del sector. Esto ha contribuido al prolongado abandono del proyecto, que lleva más de 15 años sin actividad significativa.

El PAI Belcaire Sur de Moncofa, una urbanización abandonada y habitada solo por la maleza /

El consistorio espera tener completos los datos de los propietarios a principios de diciembre. Una vez finalizada esta recopilación y tras la publicación del proyecto durante un mes, se prevé que la licitación se convoque durante el primer trimestre de 2026. El proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Oficina de Supervisión de la Diputación Provincial.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha subrayado la magnitud económica del proyecto: “Finalizar Belcaire Sur no será motivo de alegría para las arcas municipales. La licitación ronda los 13 millones de euros, una cifra muy cercana al presupuesto anual del Ayuntamiento. Aunque la capacidad de endeudamiento del consistorio es máxima, al no contar con deuda, este proyecto condicionará las cuentas de los próximos años y afectará a todos los contribuyentes”.

En este sentido, el Ayuntamiento prevé solicitar un préstamo de aproximadamente 10 millones de euros para afrontar el elevado coste de la urbanización, aunque la cifra final dependerá del presupuesto con el que salga a licitación el proyecto.

Situación actual

Belcaire Sur, situado a menos de 100 metros del mar, fue concebido entre 2003 y 2004 como una urbanización residencial de cerca de 270.000 m². Sin embargo, casi dos décadas después, la zona sigue siendo un “PAI fantasma”. La vegetación invade las calles, aceras y farolas, y las infraestructuras sufren desperfectos cuantiosos. El abandono, agravado por la quiebra de la urbanizadora original, ha convertido la zona en un foco de vandalismo, con centros de transformación, instalaciones eléctricas y mobiliario urbano dañados, lo que obligó al Ayuntamiento a cercar el área para proteger las instalaciones.

Con la licitación prevista para 2026, Moncofa se prepara para poner fin a más de 15 años de abandono y dar un nuevo impulso al desarrollo de Belcaire Sur, un proyecto emblemático para la localidad.