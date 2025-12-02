Nules presiona al presidente de la CHJ para canalizar un barranco tras 20 años: "Es prioritario para salvar vidas si hay una riada"
El máximo responsable del organismo estatal, Miguel Polo, visita la localidad después de meses esperando el Ayuntamiento reunirse con él
Tras meses esperando el Ayuntamiento de Nules a reunirse con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, el máximo representante de este organismo estatal ha visitado este martes la localidad para presionarle a que acelere de manera urgente la canalización del barranco del Torrent, que sigue pendiente desde hace más de 20 años.
Así se lo ha reclamado en persona el alcalde, David García, al responsable de la CHJ, quien, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, han recorrido el barranco y han conocido sobre el terreno los puntos que presentan mayores riesgos cuando se producen episodios de lluvias intensas.
Nules lleva más de dos décadas esperando que se ejecuten las obras necesarias para reducir el peligro de inundaciones, especialmente en la zona marítima. Después de años de insistencia ante la CHJ y haber visitado el pasado mes de febrero la sede la Confederación, el alcalde le ha trasladado que este proyecto es "prioritario para salvar vidas en caso de una riada", sobre todo con el recuerdo tan reciente de los devastadores efectos de la dana en Valencia.
El municipio ya sufrió hace más de 20 años un episodio grave de inundaciones tanto en el casco urbano como en el término municipal. Aquella situación motivó una actuación de calado en el barranco que, desde entonces, ha evitado nuevos incidentes de esta magnitud. Sin embargo, la segunda fase prevista —la canalización del barranco hasta el mar— quedó pendiente y continúa sin ejecutarse.
Dos décadas sin noticias del proyecto
Concretamente, la localidad lleva aguardando la canalización del barranco Juan de Mora, conocido popularmente como del Torrent, que discurre desde el puente de la antigua travesía de la N-340 hasta el mar, desde esas inundaciones del año 2004.
Como ya publicó este diario, el proyecto técnico para acometer la segunda fase del encauzamiento se publicó en el BOE en el 2011, pero no se ha producido ningún avance desde entonces. «estuvo cuatro años paralizado y fue en el 2015 cuando el Ayuntamiento lo reactivó, aunque tampoco se ha registrado ningún progreso", lamentó el alcalde.
