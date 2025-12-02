Orpesa ultima las obras de renovación del agua en El Balcó con una inversión de 330.000 euros

Las obras de renovación de la red de agua potable en la urbanización El Balcó de Orpesa encaran su recta final con una inversión de 330.531,69 euros más iva destinada a sustituir más de 3.400 metros de tuberías antiguas y a modernizar el depósito Bombí I, una infraestructura clave para garantizar el suministro en el municipio. La actuación forma parte del plan que el Ayuntamiento desarrolla para actualizar unas conducciones instaladas en los años 70, responsables de numerosas incidencias por fugas y roturas en los últimos años.

En el marco de esta fase final, el alcalde, Rafael Albert; y la concejala de Urbanismo y Vía Pública, Araceli de Moya, visitaron la zona junto a responsables de la empresa adjudicataria, Fobesa, para revisar la evolución de los trabajos y comprobar sobre el terreno el avance real de la intervención.

La renovación de la red incluye la instalación de nuevas tuberías de polietileno de entre 90 y 110 milímetros y una presión nominal de 16 bares, muy superior a la capacidad de las conducciones originales, que oscilaban entre los 6 y 10 bares. El proyecto abarca la avenida Benicàssim y las calles Azor, Abubilla, Madroño y Ruiseñor, donde también se están actualizando las acometidas que conectan la red municipal con las viviendas.

Según el calendario de ejecución, la intervención comenzó el 9 de septiembre y tiene prevista su finalización en enero de 2026, manteniendo el ritmo previsto y avanzando ya en sus últimos tramos.

Mejoras en el depósito Bombí I

Los trabajos avanzan en paralelo en el depósito Bombí I, donde se está renovando el impermeabilizante interior de los vasos y construyendo un nuevo colector para recoger el agua de los principales pozos municipales. Estas actuaciones permitirán una mayor operatividad del sistema ante paradas técnicas o incidencias en la desaladora de Acuamed, que desde 2019 aporta parte del suministro del municipio.

La actuación es complementaria a la realizada en 2022 en Bombí II y busca reforzar la seguridad hídrica de Orpesa, facilitando las maniobras necesarias para gestionar adecuadamente el aporte combinado de pozos y desaladora.

"Tenemos que garantizar los servicios tan esenciales para los ciudadanos, estas obras en la zona de El Balcó muestran nuestro interés para mejorar el municipio", según declara Albert.

Una obra esencial aunque poco visible

En este sentido, De Moya subraya también la importancia de estas intervenciones, que aunque discretas, resultan fundamentales para el servicio. “Todos los proyectos que llevamos a cabo y a los que yo doy mucha importancia son aquellos en los que mejoran de verdad la vida de los vecinos del municipio. Todas esas obras que son esenciales, aunque no se vean, hay que realizarlas porque al final si no se hace empezamos a tener carencias en el abastecimiento de agua potable y eso es algo que no nos podemos permitir porque el agua es un bien esencial para todos los seres humanos y se necesita y no puede ponerse en riesgo”, afirma.

Las autoridades durante su visita oficial a estas obras. / Eva Bellido

La concejala recuerda que el Ayuntamiento ejecuta cada año un proyecto de renovación de redes deterioradas. Con esta intervención, explica, se alcanza el cuarto proyecto consecutivo, una línea de trabajo centrada en infraestructuras básicas que requerían atención por su antigüedad. “Cuando ves que van aumentando las incidencias por rotura, es momento de tomar las cosas como son y, aunque son inversiones muy potentes, hay que hacerlas”.

Mayor garantía del suministro

Además, destaca que estas labores permitirán prever la conexión de varios pozos para que, en caso de necesidad, el suministro pueda canalizarse desde un punto común hasta el casco urbano. “Es algo muy importante que se está haciendo”, señala, al apuntar que el objetivo es tener una red más fiable y flexible ante cualquier imprevisto.