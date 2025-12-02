Segorbe da luz verde a un presupuesto de 12,6 millones de euros para 2026
La corporación también aprobó en dicha sesión plenaria el convenio con la Generalitat para patrimonio histórico, que supondrá la recepción de 1.600.000 euros para el casco antiguo de la ciudad
El Ayuntamiento de Segorbe ha dado luz verde a sus presupuestos 2026 con un 12,29 % más de inversión que en 2025, alcanzando los 12.620.019,00 euros. Las cuentas han salido adelante con los votos a favor del Partido Popular y los votos en contra del Partido Socialista de Segorbe y Segorbe Participa. La cuantía mantiene las mismas ayudas y bonificaciones como hasta el momento.
Por otra parte, la corporación municipal aprobó en dicha sesión plenaria el convenio para patrimonio histórico con la Generalitat, que supondrá la recepción de 1.600.000 euros para el casco antiguo de la ciudad. Este punto salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de los grupos de la oposición.
Esta cuantía que tendrá carácter plurianual, en 2025, 2026 y 2027, procede de la Conselleria de Vivienda, en manos de Susana Camarero, y dotará a la zona PEPRI de una zona de aparcamiento en la ladera del Argén, junto a la histórica muralla segorbina; acondicionará una zona verde en el mismo lugar; servirá para obtener distintas viviendas y mejorar accesos al casco histórico; para restaurar un pozo en la plaza del Almudín; y para rehabilitar el entorno de la Fuente del Argén y sus accesos.
"Estamos de enhorabuena porque ya estamos viendo hacerse realidad los frutos de mucho trabajo, han comenzado las obras de mejora de patrimonio y con la aprobación de este convenio con Conselleria vamos a sumar un impulso increíble a nuestra zona histórica, mejorando la vida en Segorbe y nuestra calidad turística. Además, nuestros presupuestos siguen hablando de inversión y de garantías de bienestar para los segorbinos y segorbinas", declaró la alcaldesa, M.ª Carmen Climent.
