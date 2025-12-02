Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: "es nuestro símbolo"
Un corzo, un lobo y un jabalí también se recrearán a gran tamaño para convertirse en destino de juegos para los más pequeños
“Los niños están encantados y nosotros más”, dice el alcalde
Un pueblo de Castellón ha inagurado este martes un toro de considerables dimensiones (4 metros de alto, 20 metros de largo y 6 metros de ancho) que recuerda a mayores y pequeños el vínculo de esta población con las reses bravas. Es la primera de las estructuras de juego que formarán parte de una ruta mucho más ambiciosa en la que se darán cita otros tres ejemplares que son conocidos por los vecinos: el jabalí, el corzo y el lobo.
“Queríamos desarrollar un proyecto dirigido a los niños pero que además de buscar una finalidad lúdica tuviera también un objetivo pedagógico. Y qué mejor forma que conseguirlo que recreando estos animales que son los de nuestro pueblo en estructuras de juego de grandes dimensiones. Y hoy hemos inaugurado la primera de ellas: el toro”. Así lo explica José Arenes, el alcalde de la localidad, El Toro, en la comarca del Alto Palancia. Precisamente, el primer edil ha afirmado que “a este animal le debemos nuestro nombre y le debemos nuestro escudo. Es nuestro símbolo y por eso es tan importante que quienes vienen por detrás de nosotros pisando fuerte, sepan de sus orígenes y de los motivos que justifican el nombre del pueblo”.
Este martes, a las 12.00 horas, el colegio ha tomado la plaza para inaugurar esta nueva zona de juegos. “Los niños están encantados y nosotros más”, ha confesado el primer edil. “Ahora seguimos trabajando para completar esta ruta de 10 kilómetros que tendrá carácter circular y que se coronará con otras tres estructuras de juego”.
Próximas atracciones
Serán las dedicadas al corzo, al lobo y al jabalí. Tres animales “que también son muy nuestros y que van a convertirse en juego para nuestros niños y en reconocimiento para el pueblo”. “Porque la fauna es sinónimo de vida. Somos afortunados de vivir en un entorno natural y único. Privilegiado. Y este patrimonio que compartimos cuenta con zonas boscosas y con una avifauna única que con este proyecto pretendemos poner en valor”. “Una muestra más de que aquí, en el mundo rural, hay vida para rato”, concluye el alcalde.
