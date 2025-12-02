Tres startups revolucionan la ciberseguridad en España: así fue el Demo Day que encendió Burriana

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón), han celebrado recientemente el Demo Day y la entrega de premios de la aceleradora Cybersecurity Ventures a las startups VersedIA, PsaicoTools y Cota Consultores.

El programa es parte de la iniciativa INCIBE Emprende, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU. Se trata de un programa de alto rendimiento diseñado para impulsar startups de cualquier sector que integren la ciberseguridad como eje estratégico. Su objetivo es fortalecer las capacidades de ciberseguridad de emprendedores, pymes y profesionales, así como dinamizar el ecosistema nacional de startups tecnológicas.

El evento, celebrado en Burriana, ha reunido a emprendedores, inversores, expertos en tecnología y representantes institucionales, y ha supuesto el punto final de un proceso intensivo de aceleración que ha acompañado a diez startups durante los últimos meses. Las empresas participantes en esta edición han sido Arbiops, EBEP Express, Integrita Soluciones, Cota Consultores, Hacknodes Lab, PsaicoTools, Q.ido, Urbanalert, VersedIA y Vorttex.

La startup reconocida con el primer premio, valorado en 6.000 euros, ha sido VersedIA, una compañía que ayuda a preservar la memoria de las personas mayores mediante biografías generadas con IA. En segundo lugar ha quedado PsaicoTools, herramienta de inteligencia artificial diseñada por psicólogos para psicólogos, que automatiza procesos de documentación y mejora la calidad terapéutica y, por último, el tercer premio ha sido para Cota Consultores, que transforma datos en decisiones estratégicas para el sector asegurador mediante inteligencia de negocios. Las tres premiadas obtendrán acceso a actividades de INCIBE, difusión de sus proyectos y participación en eventos relacionados con el emprendimiento.

Durante el Demo Day, las startups han presentado sus proyectos ante un jurado experto formado por técnicos de INCIBE y CEEI Castellón, y profesionales de la ciberseguridad y del emprendimiento, que han tenido en cuenta el desempeño y la evolución de las startups a lo largo del programa de aceleración, así como los pitches presentados.

El presidente del CEEI Castellón, Ignacio Sainz de Baranda, ha destacado el potencial de todos los proyectos que, “desde sectores muy diferentes, comparten algo esencial: la convicción de que la ciberseguridad no es un complemento, sino un pilar estratégico para cualquier empresa que aspire a crecer en un entorno digital cada vez más complejo”. Sainz de Baranda también ha mostrado su agradecimiento a INCIBE y ha asegurado que “trabajar juntos en esta aceleradora es una muestra clara de que cuando las instituciones colaboran con un mismo propósito, el impacto sobre el territorio y sus empresas se multiplica”.

En el acto también ha intervenido la técnica de Promoción Empresarial y Desarrollo de Negocio de INCIBE, Rocío Gutiérrez, quien ha expuesto el desarrollo y los principales hitos de la iniciativa INCIBE Emprende.

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, quien ha asistido a la apertura del evento junto a la concejala de Políticas Activas de Empleo, María Asunción Fandos, ha dirigido unas palabras de bienvenida a las startups participantes y a las entidades implicadas en la aceleradora.

Durante el Demo Day, los asistentes también han podido disfrutar de la ponencia de Raúl Soriano, CEO de Symplia, titulada “IA, ¿realidad o ficción?”, en la que ha expuesto los riesgos y retos vinculados a la inteligencia artificial.

Cabe recordar que Cybersecurity Ventures es un programa intensivo para fortalecer proyectos empresariales seguros y competitivos. Ha contado con una combinación de 90 horas de formación especializada, 45 horas de mentorización personalizada, asesoramiento legal, fiscal y contable, consultoría de marketing digital y acceso a una amplia red de contactos y oportunidades.

Impulso a emprendedores

INCIBE Emprende nace con el objetivo de proporcionar un impulso al emprendimiento en ciberseguridad. Se trata de una iniciativa que tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de ciudadanos, pymes y profesionales, y el impulso del ecosistema del sector ciberseguridad.

Durante 2023-2026, desde INCIBE vamos a seguir acompañando a los emprendedores y a las start-ups españolas de ciberseguridad a lo largo de todo el proceso emprendedor, desde la fase de captación de ideas de negocio hasta la incubación y la aceleración. De hecho, en el Instituto llevamos más de 7 años favoreciendo el emprendimiento en ciberseguridad, lo que puede reflejarse en la red de Alumni, una comunidad que incluye algunas de las start-ups ciber más relevantes del panorama nacional e internacional.

Las iniciativas y actuaciones de INCIBE Emprende se engloban dentro del Programa de Impulso a la industria de la ciberseguridad Nacional contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través del Componente 15. Inversión 7 Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, pymes y profesionales e impulso del sector.