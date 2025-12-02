Vía libre para construir una ronda en un pueblo de Castellón: camiones y coches ya no pasarán por en medio del casco urbano

Vía libre para la futura ronda de Figueroles, en la CV-190. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha concedido la declaración de impacto ambiental favorable a este proyecto, reivindicado desde hace décadas, que supondrá una notable mejora de la seguridad vial al bordear el suelo urbano y desviar el tráfico de coches y camiones que dejarán de pasar por la actual travesía que pasa por en medio del pueblo.

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó este lunes la resolución autonómica, en la que detalla que la iniciativa contempla la construcción de una ronda con un trazado que discurrirá por la parte norte del núcleo urbano de Figueroles con calzada única y doble sentido de circulación, con dos carriles de 3,5 metros de anchura cada uno, arcenes y bermas de un metro y una longitud total aproximada de 1,5 kilómetros.

Sectorización por características físicas de la travesía de la CV-190. / Mediterráneo

La nueva carretera comenzará en la actual estructura de paso sobre el río Llucena, en su estribo sur, si bien no supondrá una modificación como tal, ya que mantiene la rasante y sección que hay ahora sobre el terreno. Inmediatamente habrá una rampa de pendiente suave, en la que ubicarán el enlace occidental con el núcleo urbano de Figueroles.

Esta glorieta buscará, además de materializar la conectividad con el núcleo urbano por el oeste, permitir la conexión con la vecina vía pecuaria de la Colada de la Travanta desde un nuevo viario de ámbito rural que conecta esta vía pecuaria con el ramal de acceso a esa glorieta desde Figueroles.

Siguiendo con el recorrido, tras salvar el barranco del Agua con una nueva estructura isostática, proyectan un trazado a media ladera en el monte del Tossalet, sorteando también por el norte el cementerio mediante una estructura del tipo falso túnel. A su salida, crearán una trinchera de altura máxima de 12 metros.

Vista del inicio de la travesía desde el este, en la confluencia calle de Alcora y la CV-190. / Mediterráneo

Después, en el denominado paraje de les Llometes y junto al camino Virgen del Carmen, el itinerario buscará una alineación sensiblemente paralela al límite del planeamiento urbano, sin afectarlo, con pendiente descendiente uniforme. La conectividad con ese vial la realizarán mediante un paso superior.

Finalmente, la conexión con el actual trazado de la CV-190 y la conectividad con Figueroles por el este, así como con la zona industrial allí ubicada, la resolverán mediante una nueva rotonda.

Valoración del alcalde

El alcalde, Óscar Escrig, explica a Mediterráneo tras conocer la noticia que "se ha superado un trámite más dentro del proceso legal que comporta este proyecto". No obstante, queda mucho camino por recorrer, puesto que el plan "no está redactado aún y esta reivindicación, que sería positiva para el municipio, viene tramitándose desde décadas atrás a través de otros gobiernos municipales".

Los vecinos de Figueroles mostraban también asu reacción. "El día en que se lleve a cabo esta obra supondrá una gran tranquilidad para muchos por el peligro que implica para las personas, especialmente para los niños, el paso de camiones y tantos vehículos por el centro del caso urbano".

Otros por el contrario señalan que "el desvío afectará negativamente a la hostelería y al comercio local"