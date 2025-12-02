Vinaròs concluye las obras de remodelación de la calle de Arcipreste Bono

El Ayuntamiento de Vinaròs ha recepcionado las obras de remodelación de la calle de Arcipreste Bono, una actuación que ha necesitado de dos prórrogas para concluir, pero que finalmente lo ha hecho dentro del plazo previsto para conseguir la subvención del Plan Impulsa de la Diputación de Castellón.

La remodelación de la calle del Arcipreste Bono enlazará con al proyecto de renovación de la plaza de Primero de Mayo, previsto para esta legislatura, con el objetivo de impulsar la zona portuaria de Vinaròs. La inversión ha superado los 400.000 euros.

Los trabajos han consistido en renovar las aceras para ofrecer una mayor seguridad a los peatones, especialmente a las personas con movilidad reducida, además de mejorar la integración de la vía con el municipio. Este proyecto forma parte de las nuevas políticas del equipo de gobierno para la transformación urbana de Vinaròs.

Críticas del PSPV

La recepción de las obras se produce después de una semana de que los socialistas de Vinaròs denunciaran el "caos circulatorio" generado por el equipo de gobierno (PP, PVI y Vox) al optar por realizar muchas obras de calles a la vez (avenida Libertad, Arcipreste Bono, Sant Josep, Remei y Sant Pascual) que aseguran que está ocasionando "graves afecciones al comercio local, con una notable caída de ventas, cierres de establecimientos y malestar general entre los vecinos", además de los sobrecostes en las obras de la avenida Libertad y la calle Arcipreste Bono y los retrasos en su ejecución, que consideran que pueden hacer peligrar las subvenciones en ambos casos.

En cuanto a las obras de la calle Arcipreste Bono, el concejal socialista Juan José Borràs, indicó que “siguen exactamente el mismo patrón que en la avenida Libertad”. El plazo de ejecución era de cuatro meses, y la empresa adjudicataria se comprometió a realizar la obra en tres. El 2 de junio se firmó el acta de replanteo, y por tanto el plazo para la ejecución era hasta el 2 de septiembre. Se concedió una prórroga hasta el 24 de octubre y una segunda hasta el 18 de noviembre, plazo que también ha concluido.

“Hoy, después de meses de molestias, malos olores, mosquitos, tala de árboles y demás, las obras siguen sin acabarse. Y tampoco somos solo nosotros los que pensamos que no se cumplirán los plazos, puesto que el propio Ayuntamiento el 13 de noviembre señala que cabe la posibilidad de exigir indemnizaciones a la empresa por no acabarlas en plazo. La obra debe estar acabada el 28 de noviembre, y de no ser así se perdería la totalidad de la subvención del plan de obras de la Diputación por valor de 249.000 euros”.

El Ayuntamiento ha recepcionado las obras esta semana.