Almassora ya cuenta con el plan director para poner en valor el Torrelló

El Ayuntamiento de Almassora ya cuenta con el Plan Director de Recuperación del Torrelló del Boverot, que se plantea como una guía para futuras actuaciones de conservación, recuperación y puesta en valor de este bien patrimonial. De este modo, el consistorio, tras una inversión cercana a los 18.000 euros, dispone ya de esta hoja de ruta donde se contempla por fases las actuaciones necesarias a desarrollar para la protección, restauración y difusión de este yacimiento arqueológico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La fase inicial del plan prevé la construcción de un centro de recepción de visitantes, cuyos trabajos iniciales ya han comenzado, después de que se haya adjudicado la actuación a Ralex Obras y Proyectos S. L. por importe de 101.500 euros. Una cantidad financiada por la Diputación Provincial de Castellón a través de un convenio singular rubricado con el Ayuntamiento.

Tal y como ha recordado el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, la creación del centro de interpretación servirá para implementar el turismo cultural, poniendo en valor el rico patrimonio local e impulsando las visitas al poblado fortificado del Torrelló, ubicado junto a la autovía CV- 10 en una superficie de unos 2.200 metros cuadrados sobre una pequeña colina de las terrazas fluviales del río Millars, en su borde izquierdo. Este nuevo espacio permitirá presentar a los visitantes, de forma muy didáctica, el yacimiento más importante de la localidad que data de hace más de 2.300 años.

El centro de interpretación, adyacente al propio yacimiento, dispondrá de una aula de usos múltiples, un ágora o espacio exterior y unos aseos adaptados. En la ejecución se emplearán ciertos elementos naturales acordes con el entorno.

Almassora ya cuenta con el Plan Director de Recuperación del Torrelló del Boverot que prevé su conservación y puesta en valor. / MEDITERRÁNEO

Una vez completada la construcción en una fase inicial, las siguientes fases del Plan Director prevén otras actuaciones, como la intervención exterior en las murallas, la excavación del recinto interior del yacimiento, la regeneración paisajística del entorno, la adecuación de una zona de aparcamiento o la actualización y digitalización del inventario arqueológico del Torrelló, entre otras.

Excavaciones

Las excavaciones realizadas, desde 1989 hasta la fecha, han permitido situar el Torrelló como un referente en el estudio de los dos últimos milenios antes de Cristo en la península ibérica; desde la cultura del bronce medio, pasando por el mundo de las colonizaciones fenicias y la cultura ibérica para acabar con su desaparición durante la conquista de Jaume I, hacia el siglo XIII dC.

Los hallazgos encontrados en el Torrelló se pueden visitar en el Museo Municipal.