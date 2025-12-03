Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Dónde adoptar un perro o un gato en Castellón? El día y el lugar

El encuentro, que se celebrará este domingo, reunirá a distintas colectivos vinculados a la protección animal, que presentarán a algunos de los animales que buscan un hogar

Imágenes de un festival de adopción en la provincia de Castellón.

Imágenes de un festival de adopción en la provincia de Castellón. / Eva Bellido

Concha Marcos

Almassora acogerá el próximo domingo, 7 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas, en la plaza Pere Cornell, la Feria de Adopción Responsable, una jornada dedicada a promover la adopción consciente de animales y a visibilizar el trabajo que realizan las asociaciones protectoras, tal y como ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Marín.

El encuentro reunirá a distintas entidades y colectivos vinculados a la protección animal, que darán a conocer su labor diaria y presentarán a algunos de los animales que buscan un hogar. La feria incluye actividades para toda la familia, talleres, exhibiciones y espacios de sensibilización destinados a transmitir la importancia de una tenencia responsable.

La jornada arrancará, a las 10.00 horas, con la inauguración oficial y la presentación de las asociaciones participantes. A partir de las 10.30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de talleres infantiles caninos, que se desarrollarán durante toda la mañana.

A las 11.00 horas, tendrá lugar uno de los momentos más esperados: el desfile de animales, donde los asistentes podrán conocer a perros y gatos que esperan una segunda oportunidad.

Seguidamente, a las 12.00 horas, la asociación Abuatiu ofrecerá una charla y clase práctica de educación y obediencia básica, una actividad pensada para promover la convivencia positiva entre animales y adoptantes.

La feria concluirá, a las 13.00 horas, con una sesión de cuentacuentos ambientada en valores de respeto, empatía y cuidado hacia los animales.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Marín, explicó que el espacio incluirá actividades para toda la familia, talleres y exhibiciones, entre otros.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Marín, explicó que el espacio incluirá actividades para toda la familia, talleres y exhibiciones, entre otros. / MEDITERRÁNEO

Sensibilización

“Este certamen es una herramienta fundamental para seguir sensibilizando a la ciudadanía y fomentar la adopción responsable, además, la iniciativa pone en valor el esfuerzo de las asociaciones para mejorar la calidad de vida de los animales abandonados o en situación de vulnerabilidad”, ha señalado el concejal de Medio Ambiente.

La jornada cuenta con la colaboración de diversas entidades locales y provinciales dedicadas al bienestar animal, entre ellas AACC Ayuda Callejeros, Gossos Almassora, Huellas Callejeras, Abuatiu, y otras asociaciones implicadas en la protección y la adopción.

Marín ha invitado a la ciudadanía a acercarse, conocer el gran trabajo de estas organizaciones y, sobre todo, a abrir la puerta a la adopción responsable como un acto de solidaridad y compromiso.

