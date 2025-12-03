Una asociación de Castellón propone comprar una ermita en ruinas ante la «inacción» del obispado

En el año 2020, la ermita del Calvario de Nules sufrió un grave derrumbe. Un arquitecto de la localidad hizo público el grave estado de abandono y deterioro en el que se encontraba un inmueble catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL). La cubierta había colapsado y las grietas de uno de los muros laterales amenazaba con derrumbe, por lo que tuvo que ser apuntalado de urgencia.

Desde entonces, ha habido informes acreditando la gravedad de su estado, anuncios de inversión, negociaciones y alguna promesa, pero han pasado cinco años, como denuncia la Associació Amics de l'Ermita del Calvari, y la única realidad es «que no se ha hecho nada» y el tiempo es una amenaza implacable para una construcción abocada a su desaparición total, pese a su rango de protección.

El presidente de la citada asociación, Blai Molés, se ha convertido desde el 2020 en la voz de la conciencia patrimonial para la diócesis, con constantes escritos de recordatorio sobre la delicada situación, aunque su persistencia no ha dado frutos. Incluso cuando propuso la compra del edificio este mismo año, para eximir a la institución eclesiástica de responsabilidad sobre la ermita. Una oferta que no ha obtenido respuesta.

Esta misma semana, Molés ha dado un paso más y ha presentado escrito de denuncia ante la Conselleria de Cultura por «el estado de total abandono y ruina» de un edificio que, como detalla, forma parte del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.

Una gran grieta anuncia el grave estado de conservación en el que se encuentra la ermita desde hace cinco años. / BLAI MOLÉS

En esa denuncia, expone que el obispado «ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones de conservación, a pesar de haber anunciado públicamente en 2012 y 2020 la realización de obras de reparación, que nunca se llevaron a cabo».

Añade que «este abandono ha provocado daños irreparables y de extrema gravedad, entre los que se encuentra el derrumbe total de la cubierta y la aparición de graves grietas en la fachada principal».

Como consecuencia de lo descrito, que es fácilmente constatable para cualquier persona que se acerque hasta la ermita, aunque no se puede acceder al recinto en el que se encuentra, pues está integrada en el patio posterior de la Residencia Virgen de la Soledad, de titularidad privada, pide a la Conselleria que «requiera al propietario, el obispado de Segorbe-Castellón, para que en el plazo más breve posible, proceda a la consolidación urgente, restauración y puesta en valor de la ermita».

Edificio anexo a la ermita, utilizado durante mucho tiempo como almacén. / BLAI MOLÉS

El pasado mes de marzo, a preguntas de este periódico, el concejal de Patrimonio de Nules, Guillermo Latorre, aseguró que seguían manteniendo conversaciones con el obispado sobre esta cuestión, ya que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia ni potestad para actuar en un edificio propiedad de la diócesis. La asociación también ha presentado escrito en el Ayuntamiento para conocer si hay algún avance significativo respecto de esas negociaciones.

Amics de l'Ermita del Calvari ha emitido formalmente un tercer documento, en este caso dirigido al obispado, en el que se incide en que el templo «es un bien cultural de gran valor histórico y artístico para la población de Nules y para la Comunitat Valenciana, y su estado de abandono y deterioro es un despropósito que no puede seguir tolerándose».

En el texto recuerdan que en el 2012 se organizaron unas jornadas de puertas abiertas en las que «se anunció por parte del obispado el inicio de las obras de reparación». En 2020 y 2023, según siguen exponiendo, «se volvierion a anunciar las obras de reparación en la web del obispado, pero no se han llevado a cabo».