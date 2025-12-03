Betxí accelera el projecte per cobrir el frontó i inicia la licitació de les obres

L’Ajuntament de Betxí ha obert el termini de presentació d’ofertes per a les obres de rehabilitació i ampliació del frontó municipal, ubicat a l’avinguda de Sant Josep Obrer. Amb este pas, el consistori activa la fase decisiva d’un projecte molt reivindicat pel veïnat i que suposarà una millora integral de les instal·lacions actuals.

L’alcaldessa, Carla Nebot, ha destacat que l’obertura de la licitació “marca un pas clau per donar resposta a una demanda històrica que fa molts anys que arrossega Betxí”. Segons ha explicat la primera edil, “el veïnat ho demanava i, per fi, comença a fer-se realitat: amb este segon pas, el projecte deixa de ser una idea i avança cap al seu compliment”.

Nebot ha afegit que “el futur pavelló serà un espai més còmode, més accessible i molt més versàtil, pensat per a donar resposta a les necessitats esportives i culturals del municipi”.

Una inversió d’1,6 milions d’euros per transformar l’espai

El projecte, signat per l’arquitecte Miguel Marco Vidal, té un pressupost de licitació de 1.658.261 euros (IVA inclòs) i preveu un termini d’execució de 14 mesos. Les empreses interessades poden presentar les seues ofertes fins al 18 de desembre.

La intervenció contempla l’ampliació del recinte, la millora del confort climàtic i l’aïllament acústic, la incorporació de nous serveis sanitaris i l’adequació dels accessos al futur disseny del pavelló. Unes actuacions que permetran transformar l’actual frontó en un espai polivalent apte per a esdeveniments esportius, musicals i culturals de gran format.