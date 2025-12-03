La Diputación reafirma su apuesta por las guarderías rurales e incrementa el presupuesto hasta el millón de euros

La Diputación Provincial de Castellón, apuesta más que nunca, por las unidades de conciliación familiar en municipios de menos de 1.500 habitantes e incrementa el presupuesto hasta el millón de euros.

El presupuesto 2026 de la Diputación de Castellón aprobado este martes, contempla un incremento del 10,31% en línea de subvenciones para Unidades de Conciliación Familiar (UCF), pasando de 930.700 presupuestos en 2025, a 1.026.700 euros para el próximo ejercicio, lo que supone un incremento de 96.000 euros.

Y, el compromiso por reforzar este servicio dirigido a menores de 0 a 3 años es tal que, además de incrementar el presupuesto un 10,3%, la institución provincial mejora las bases de la convocatoria de subvenciones y, a partir del 2026, el número mínimo de usuarios requerido para la habilitación de UCF pasa de 3 a 1, “logrando así que ningún municipio quede excluido por baja demanda”, ha subrayado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

“Si queremos fijar población en los 135 municipios de nuestro territorio resulta imprescindible la implementación de políticas de conciliación familiar y, las mejoras proyectadas para las UCF, forman parte de nuestro compromiso con los municipios pequeños y con el equilibrio territorial de la provincia”, ha expresado la dirigente provincial.

En la actualidad, la institución provincial destina ayudas para 36 unidades de conciliación familiar en municipios de la provincia de menos de 1.500 habitantes, municipios que no disponen de recurso educativo o asistencial de titularidad pública o privada, destinado a la atención de población infantil de edad inferior a los 3 años.

Torlà y Barrachina, en una visita a una unidad de conciliación familiar en Castellón. / Mediterráneo

“Este servicio es un recurso clave para facilitar la conciliación laboral y familiar, y por eso, desde la Diputación de Castellón hemos incrementado estas ayudas y hemos aumentado las poblaciones beneficiarias de este servicio, con el fin de aumentar el número de menores atendidos y ofrecer un apoyo real a las familias”, ha destacado la dirigente provincial. Así, el incremento del presupuesto facilitará la financiación de dos nuevas UCF.

En cuanto al requisito de demanda mínima, Marta Barrachina ha explicado que, “pasar de tres a un menor mínimo permite, por un lado, el acceso universal para todos los municipios de menos de 1.500 habitantes, así como la inclusión de localidades con natalidad mínima”. Todo ello se traduce en reforzar “el compromiso de la Diputación de Castellón por la igualdad de oportunidades en el conjunto del territorio y por los municipios más pequeños y vulnerables”, ha añadido la dirigente provincial

La presidenta de la Diputación ha hecho hincapié en que se trata de una herramienta “fundamental” que no solo permite a los padres y madres conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos e hijas, sino también “mejorar la calidad de vida da las familias, fijar población en el medio rural y atraer nuevos habitantes a las zonas más despobladas de Castellón”.

Por su parte, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha explicado que las Unidades de Conciliación Familiar tienen beneficios directos tanto a las familias como a los municipios. En lo referente a las familias, la diputada provincial ha explicado que “además de permitir el acceso a servicios de conciliación familiar y laboral, mejoramos las oportunidades de empleo para los progenitores y la atención asistencial para menores de 0 a 3 años”. Además, en cuanto a los beneficios para los municipios destaca “la atracción y fijación de población joven, la equiparación de servicios con municipios de mayor tamaño y el fortalecimiento del tejido social local”.

Marisa Torlà ha incidido en que la Diputación actúa en ejercicio de competencia propia por lo que “no requiere de informe de duplicidades de la Generalitat ni existe interferencia competencial autonómica y, por tanto, desde la Diputación tenemos legitimidad plena para establecer las bases reguladoras”.

Las Unidades de Conciliación Familiar (UCF) forman parte de la hoja de ruta marcada por la Diputación de Castellón con el objetivo de igualar las oportunidades y los recursos en toda la provincia.