Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón

Un nuevo complejo comercial que se está construyendo en la provincia de Castellón ya tiene su calendario definido para abrir sus puertas. Tras más de un año de trabajos, la promotora ha fijado mediados de febrero de 2026 como el momento elegido para culminar un proyecto que encara la fase decisiva de obra y ya muestra la configuración definitiva del recinto.

El desarrollo se ubica en Almassora, municipio de la Plana Alta, sobre los terrenos de la antigua citrícola Peris Agost Hermanos, adquiridos en 2024 por Tomás y Tomás Inversiones. La transformación de este histórico solar ha dado paso a un nuevo espacio comercial que se prepara para convertirse en un foco de actividad y atracción en la zona.

Según fuentes de la promotora, las actuaciones se encuentran ejecutadas al 95%, tanto en el interior como en el exterior del recinto. En las próximas semanas concluirán los trabajos de urbanización, mientras se completan los remates en accesos, aparcamientos y zonas comunes. Además, a principios del próximo año se instalará la cartelería de los operadores que ya confirmaron su llegada, un paso clave que permitirá visualizar desde el exterior la oferta que acogerá el parque.

El complejo sumará a la galería comercial las incorporaciones ya anunciadas en meses anteriores: el gimnasio Basic Fit, la cadena de moda low cost Kik y el bazar Tedi, que ultiman los preparativos previos para la adecuación final de sus correspondientes locales. Junto a ellos, el restaurante McDonald’s, operativo desde finales de 2024 en una parcela adyacente, y la estación de servicio Plenoil, completan la oferta ya confirmada.

Inversión de 8 millones de euros

La inversión total del proyecto ronda los 8 millones de euros y el recinto ocupará una superficie de 15.500 metros cuadrados. El edificio comercial contará con 5.000 m², a los que se sumará una zona de aparcamiento exterior con capacidad para 200 vehículos, actualmente en fase de acondicionamiento.

El único operador pendiente es el establecimiento de restauración previsto para completar el conjunto. Desde la promotora aseguran que las negociaciones continúan, aunque todavía no existe un acuerdo cerrado con ninguna cadena.

Con la fecha de apertura ya fijada y las obras en su tramo final, el parque comercial de Almassora encara la recta final de un proyecto que transformará este enclave de la Plana Alta.

Otras iniciativas comerciales

Además de este proyecto en Almassora, Tomás y Tomás Inversiones también ha desarrollado un parque comercial en Burriana, que ya está operativo. Situado en el barrio de Novenes de Calatrava, este complejo cuenta con tres franquicias, Kik, Inku y Pepco. El parque ocupa una superficie de 1.800 metros cuadrados y dispone de cerca de 50 plazas de aparcamiento.

Por lo que respecta a Vila-real, aunque no se trata de un parque comercial como tal, varias mercantiles, entre ellas el grupo inversor valenciano, han impulsado diferentes iniciativas como gasolineras low cost, establecimientos de comida rápida, supermercados y otros comercios de alimentación, principalmente en el acceso sur de la localidad, aunque también en la entrada norte de la ciudad.

Con estos desarrollos, la promotora se consolida como un actor destacado en el sector de activos terciarios, impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo en varios municipios. La apertura de estos parques comerciales no solo incrementará la oferta, sino que también aportará beneficios a las localidades.

Más servicios en la provincia

Otras ciudades de la provincia, como Onda, también han registrado un despegue respecto al desarrollo de iniciativas comerciales en el acceso desde Vila-real; así como en el Baix Maestrat, en Vinaròs, a través del Portal del Mediterráneo.

El crecimiento de zonas comerciales no un fenómeno aislado, sino una respuesta a la demanda de servicios que complementen a los centros urbanos. Estas instalaciones permiten a los municipios más pequeños competir con ciudades más grandes, como Castelló, atrayendo tanto a residentes como a visitantes de los alrededores. La tendencia refuerza la estrategia de revitalizar áreas urbanas y mejorar la calidad de vida, proporcionando opciones de ocio, comercio y empleo en enclaves que tradicionalmente no contaban con ellas.