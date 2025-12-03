Patrimonio
De histórico pórtico a nuevo emblema en una rotonda de entrada a Segorbe
El Ayuntamiento invierte casi 65.000 euros, gracias a una subvención de la Diputación, en la instalación del elemento
Un vestigio de la historia de Segorbe, un pórtico de sillería, ya da la bienvenida a ciudadanos y visitantes en la rotonda de inicio de la CV-200 en su entrada a la capital del Alto Palancia (conocida como la carretera de Castellnovo).
Las obras de instalación de este elemento histórico, que actualmente están en ejecución, suponen una inversión de 64.795,50 euros (IVA incluido), financiados íntegramente a través de una subvención de la Diputación de Castellón.
Dicho pórtico proviene del antiguo matadero municipal y fue desmontado y numerado para poder reconstruirlo en un lugar adecuado. Asimismo, las obras consisten en adecuar la superficie de apoyo, montar el pórtico y acondicionar la rotonda realzando la importancia de la pieza histórica.
"Seguimos avanzando en numerosos puntos de la ciudad porque el cuidado de Segorbe y sus habitantes para nosotros es una prioridad. Estamos muy agradecidos porque esta ayuda de la Diputación de Castellón nos facilita mantener uno de nuestros accesos mejorado y poner en valor un elemento histórico del que nuestros vecinos y vecinas merecen disfrutar", ha declarado la alcaldesa, M.ª Carmen Climent.
