Les obres de millora de la façana del Centre Geriàtric de Benicarló, en marxa

Els treballs inclouen la reparació de la façana i l'adequació de diverses habitacions i tenen un pressupost de quasi 20.000 euros

Els treballs inclouen la reparació de la façana i l'adequació de diverses habitacions.

Els treballs inclouen la reparació de la façana i l'adequació de diverses habitacions. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Les obres de reparació i adequació del Centre Geriàtric de Benicarló ja estan en marxa. Aquest projecte, impulsat per l'Ajuntament de Benicarló i l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE), respon a la modificació pressupostària aprovada fa unes setmanes per tal de poder afrontar aquestes actuacions necessàries.

Les millores inclouen la reparació, sanejament i pintura de la façana, així com l'adequació de diverses habitacions del centre, afectades pel pas del temps i per l'impacte de les inclemències meteorològiques.

Els treballs tenen un pressupost total de 19.995,25 euros.

Amb aquesta actuació, l'Ajuntament segueix invertint en la millora dels centres de dia i residències de Benicarló, amb l'objectiu de garantir espais més confortables, segurs i adequats per a les persones usuàries.

