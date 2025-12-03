Les obres de millora de la façana del Centre Geriàtric de Benicarló, en marxa

Les obres de reparació i adequació del Centre Geriàtric de Benicarló ja estan en marxa. Aquest projecte, impulsat per l'Ajuntament de Benicarló i l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE), respon a la modificació pressupostària aprovada fa unes setmanes per tal de poder afrontar aquestes actuacions necessàries.

Les millores inclouen la reparació, sanejament i pintura de la façana, així com l'adequació de diverses habitacions del centre, afectades pel pas del temps i per l'impacte de les inclemències meteorològiques.

Els treballs tenen un pressupost total de 19.995,25 euros.

Amb aquesta actuació, l'Ajuntament segueix invertint en la millora dels centres de dia i residències de Benicarló, amb l'objectiu de garantir espais més confortables, segurs i adequats per a les persones usuàries.