Moncofa advierte a los vendedores: hasta el día 14 para decidir si conservan su puesto en el mercado ambulante

Después de tres sábados sin celebrarse el mercado ambulante extraordinario en la playa de Moncofa, el Ayuntamiento ha remitido a cada uno de los vendedores un comunicado en el que recuerda que, según la ordenanza municipal de mercados, si un puesto permanece sin montarse durante seis semanas, el comerciante perderá el espacio asignado.

El plazo expira el próximo sábado 14 de diciembre, por lo que los vendedores disponen de dos semanas para evitar la pérdida de su ubicación. Los comerciantes interpretan este aviso como “un órdago” del alcalde y consideran que el consistorio “no quiere dialogar, sino imponer” el nuevo emplazamiento habilitado para el mercado de invierno, que califican de inviable.

Ante esta situación, los ambulantes han decidido que el próximo sábado instalarán sus paradas, pero sin exponer género. Con esta medida, pretenden cumplir la normativa sin renunciar a mostrar su rechazo a la ubicación establecida por el equipo de gobierno.

Los vendedores lamentan la falta de acuerdo y defienden que solo piden permanecer en el mismo espacio hasta después de las fiestas navideñas, un periodo que aseguran– concentra el mayor volumen de ventas. Pasadas las fechas, proponen abrir un proceso de diálogo para consensuar una ubicación que resulte adecuada para todas las partes.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, sostiene que los vendedores deben instalarse en el nuevo emplazamiento para comprobar si realmente funciona. “Queremos que monten sus puestos de venta porque es la única manera de valorar si la ubicación es idónea. No se puede mantener una negativa sin conocer si los clientes responden o no”, afirma. Alós insiste además en que la ordenanza está para cumplirse.